YouTube запустил автоматические субтитры на украинском языке — Finance.ua

YouTube запустил автоматические субтитры на украинском языке Сегодня 03:34 — Технологии&Авто

YouTube запустил автоматические субтитры на украинском языке

YouTube добавил поддержку украинского языка, поэтому теперь функция автоматических субтитров стала еще более полезной для украинской аудитории крупнейшего видеохостинга в мире и второго по посещаемости сайта.

Об этом сообщает издание Іtc.ua.

Google постоянно вкладывает немалые ресурсы в развитие специальных возможностей, чтобы максимально адаптировать свои продукты и услуги для нужд людей с особыми потребностями. Одна из наиболее заметных подобных функций — автоматические субтитры на YouTube.

«На появление поддержки украинского языка в функции автоматических субтитров YouTube Live Caption обратили внимание пользователи в соцсетях. Функция действительно работает — чтобы убедиться в этом, достаточно найти иностранное видео и включить автоматические субтитры на украинском языке в настройках», — пишут в издании.

Также в ITc.ua добавляют, что система работает далеко не лучшим образом, однако «это характерно и для других языков, поскольку прыгнуть выше не позволяют возможности современных технологий машинного перевода».

«В то же время разработчики постоянно совершенствуют технологию распознавания речи — это дает надежду, что со временем качество субтитров и их перевода должно улучшиться. В общем приятно, что Google уделяет все больше внимания украинскому сегменту YouTube — весной, например, украинским пользователям включили функцию Спонсорства», — подчеркивают в издании.

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