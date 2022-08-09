YouTube запустил автоматические субтитры на украинском языке — Finance.ua
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YouTube запустил автоматические субтитры на украинском языке

Технологии&Авто
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YouTube запустил автоматические субтитры на украинском языке
YouTube запустил автоматические субтитры на украинском языке
YouTube добавил поддержку украинского языка, поэтому теперь функция автоматических субтитров стала еще более полезной для украинской аудитории крупнейшего видеохостинга в мире и второго по посещаемости сайта.
Об этом сообщает издание Іtc.ua.
Google постоянно вкладывает немалые ресурсы в развитие специальных возможностей, чтобы максимально адаптировать свои продукты и услуги для нужд людей с особыми потребностями. Одна из наиболее заметных подобных функций — автоматические субтитры на YouTube.
«На появление поддержки украинского языка в функции автоматических субтитров YouTube Live Caption обратили внимание пользователи в соцсетях. Функция действительно работает — чтобы убедиться в этом, достаточно найти иностранное видео и включить автоматические субтитры на украинском языке в настройках», — пишут в издании.
Также в ITc.ua добавляют, что система работает далеко не лучшим образом, однако «это характерно и для других языков, поскольку прыгнуть выше не позволяют возможности современных технологий машинного перевода».
«В то же время разработчики постоянно совершенствуют технологию распознавания речи — это дает надежду, что со временем качество субтитров и их перевода должно улучшиться. В общем приятно, что Google уделяет все больше внимания украинскому сегменту YouTube — весной, например, украинским пользователям включили функцию Спонсорства», — подчеркивают в издании.
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По материалам:
Espreso.tv
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