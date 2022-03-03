Ярославский продаст свой Kaiser и потратит деньги на восстановление Харькова — Finance.ua

Ярославский продаст свой Kaiser и потратит деньги на восстановление Харькова

Сегодня 11:28 — Фондовый рынок

Владелец и президент DCH Александр Ярославский запускает гуманитарную программу для Харькова.

«Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Caiser. На нее времени уже не будет — надо работать, работать и еще больше работать», — говорится на его официальной Facebook-странице.

Kaiser — это 60-метровое судно, которое изготовила немецкая компания Abeking&Rasmussen. В шести кабинах можно разместить 12 гостей, также предусмотрено место для 15 членов команды. Это излюбленное место семейного отдыха бизнесмена.

Ранее Александр Ярославский выделил 25 млн грн на обеспечение больниц Харькова всем необходимым. В своем обращении к харьковчанам он сказал: "Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город. Не просто поднимем все из руин, а сделаем намного больше — на зависть всему миру. Для этого я не пожалею ни сил, ни денег.

Сейчас DCH делает все возможное, чтобы помочь городам, где есть наши предприятия, и Харьков — наш приоритет".

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