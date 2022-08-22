Японская SBI Holdings прекратит майнинг криптовалют в рф — Finance.ua

Японская SBI Holdings прекратит майнинг криптовалют в рф
Крупнейший онлайн-брокер Японии SBI Holdings заявил, что прекратит сделки по майнингу криптовалют в россии.
Об этом пишет Bloomberg.
Вторжение россии в Украину создало неопределенность по поводу перспектив майнинг-бизнеса в Сибири, а спад на глобальном рынке криптовалют сделал майнинг менее прибыльным, сказал представитель компании в ответ на вопрос Bloomberg News.
Ранее главный финансовый директор компании Хидеюки Кацучи объявил о намерении SBI продать все оборудование для майнинга в рф.
«Майнеры бросились в россию, частично для того, чтобы воспользоваться преимуществами недорогой электроэнергии от природного газа и гидроэлектростанций... Но в апреле Министерство финансов США наложило санкции на швейцарскую компанию по майнингу криптовалют BitRiver, которая имела майнинговые установки в рф. После этого все большее число представителей индустрии, работающих на территории страны, стали опасаться, что также могут подпасть под действие санкций», — пишет агентство.
По словам представителя компании, SBI Holdings приостановила майнинг в Сибири вскоре после начала войны.
При этом компания пока не знает, сколько времени займет закрытие криптовалютного бизнеса в россии, отметил представитель, добавив, что SBI сохранит свое банковское подразделение в россии — SBI Bank LLC.
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