Японская иена упала до минимума с 2002 года по отношению к доллару — Finance.ua

Японская иена упала до минимума с 2002 года по отношению к доллару

Сегодня 18:07 — Валюта

Японская иена упала до минимума с 2002 года по отношению к доллару, orchidglobalmarkets.org

Японская иена подешевела до минимума за последние 20 лет — на торгах в четверг ее курс к американскому доллару впервые с 2002 года превысил 130 иен за доллар.

Об этом сообщает Kyodo

Валюта дешевеет после решения Банка Японии сохранить краткосрочную процентную ставку на уровне −0,1% и продолжить ежедневно выкупать японские гособлигации у финансовых учреждений, чтобы остановить рост долгосрочной доходности и поддержать экономику, все еще находящуюся в процессе восстановления от последствий COVID-19.

«Банк Японии не просто сохранил курс на смягчение денежно-кредитной политики, но и в определенном смысле усилил его, предложив купить неограниченное количество облигаций. Этот шаг произвел на инвесторов сильное впечатление, указав, что политика регулятора идет в противоположном направлении от других крупных центральных банков», — отметил старший исследователь Gaitame.com Такуя Канда.

На этом фоне доходность 10-летних японских облигаций снизилась на 2,5 базисного пункта до 0,215%, доходность 30-летних бондов снизилась на 1,5 базисного пункта до 0,96%.

Разрыв между доходностью 10-летних японских и американских облигаций увеличился до крупнейшего за последние три года, пишет Bloomberg.

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