Японская иена упала до минимума с 2002 года по отношению к доллару — Finance.ua

Валюта дешевеет после решения Банка Японии сохранить краткосрочную процентную ставку на уровне −0,1% и продолжить ежедневно выкупать японские гособлигации у финансовых учреждений, чтобы остановить рост долгосрочной доходности и поддержать экономику, все еще находящуюся в процессе восстановления от последствий COVID-19.
«Банк Японии не просто сохранил курс на смягчение денежно-кредитной политики, но и в определенном смысле усилил его, предложив купить неограниченное количество облигаций. Этот шаг произвел на инвесторов сильное впечатление, указав, что политика регулятора идет в противоположном направлении от других крупных центральных банков», — отметил старший исследователь Gaitame.com Такуя Канда.