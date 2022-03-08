Япония ввела новые санкции против россии — Finance.ua

Япония ввела новые санкции против россии

Сегодня 11:44 — Мир

Япония ввела новые санкции против россии

Япония ввела новые дополнительные санкции против России, также введены санкции против Беларуси. В новый санкционный список попали олигархи Алишер Усманов, братья Ротенберги, Геннадий Тимченко, а также Дмитрий Песков, Козак и Кириенко.

Об этом сообщает МИД Японии

Всего в списке 20 россиян, а также 12 граждан Беларуси. Введены ограничения еще к двум российским организациям и десяти организациям из Беларуси.

Также Токио вводит запрет на экспорт в отношении минобороны Беларуси, включая вооруженные силы, органы правопорядка, разведывательные организации.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов Парламента назвал южную часть Курильских островом исконными территориями страны. Кисида подчеркнул, что на данную местность распространяется японский суверенитет.

Ранее МИД Японии присвоил России третий уровень опасности из четырех возможных. Это означает отказ от поездок для граждан страны.

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