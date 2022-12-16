Япония увеличивает расходы на оборону до $320 миллиардов: будут производить ракеты и истребители — Finance.ua
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Япония увеличивает расходы на оборону до $320 миллиардов: будут производить ракеты и истребители

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Правительство Японии приняло план наращивания оборонной мощности на следующие 5 лет на 320 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Reuters.
План удваивает расходы на оборону примерно до 2% ВВП в год по сравнению с установленным Японией лимитом расходов в 1% ВВП, действовавшего с 1976 года.
Следовательно, бюджет министерства обороны возрастет примерно до десятой части всех текущих государственных расходов и сделает Японию третьей в мире по объему расходов на оборону после США и Китая.
В частности, план предусматривает производство ракет, способных достигать Китая при его нападении на Тайвань.
Большинство оборонных заказов получит Mitsubishi Heavy Industries, которая займется производством баллистических ракет и истребителей.
Чтобы компенсировать резкое увеличение расходов на оборону, правительство Японии повысит налог на табачные изделия, корпоративный налог и налог на восстановление после стихийных бедствий.
Решение о повышении расходов на оборону было обусловлено напряженностью в регионе и вторжением россии в Украину.
По материалам:
Економічна Правда
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