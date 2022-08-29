Япония инвестирует $30 миллиардов в развитие Африки — Finance.ua
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Япония инвестирует $30 миллиардов в развитие Африки

Мир
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Япония инвестирует $30 миллиардов в развитие Африки
Япония инвестирует $30 миллиардов в развитие Африки
На Токийской международной конференции по развитию Африки премьер-министр Японии Фумио Кишида пообещал за три года выделить для стран континента 30 миллиардов долларов.
Об этом сообщает DW.
Кишида, который не смог посетить конференцию лично из-за положительного теста на коронавирус, пообещал помочь странам Африки преодолеть дефицит зерна, вызванный войной в Украине, которая является одним из основных мировых экспортеров пшеницы.
Указанные средства будут выделять отдельными траншами на развитие разных отраслей в тесной координации с Африканским банком развития.
Как уточняет NHK, 30 млрд долларов в течение следующих трех лет в поддержку экономического роста в Африке инвестируют государственный и частный секторы Японии.
Обещание Кишиды прозвучало на фоне укрепления авторитета Китая на Африканском континенте посредством инициативы «Один пояс, один путь», отмечает AFP. В то же время эксперты выражают обеспокоенность по поводу долгосрочных заимствований некоторых африканских стран у Пекина.
Токийская конференция в этом году собрала около пяти тысяч участников. В их числе представители 48 африканских стран, в том числе главы государств и правительств.
Впервые Токийская конференция по развитию Африки прошла в 1993 году, напоминает агентство. В настоящее время ее организуют в партнерстве с ООН, Африканским Союзом и Всемирным банком. За годы работы этого формата было реализовано 26 проектов развития в 20 странах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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