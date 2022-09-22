Xiaomi представила 35-долларовую камеру наблюдения с 2K-разрешением — Finance.ua
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Xiaomi представила 35-долларовую камеру наблюдения с 2K-разрешением

Фондовый рынок
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В продаже появилась «умная» Outdoor Camera AW300 производства китайской компании Xiaomi. Она способна транслировать изображение в 2K-разрешении в круглосуточном режиме. В рамках предварительного заказа устройство доступно при покупке за 35 USD.
Xiaomi представила 35-долларовую камеру наблюдения с 2K-разрешением
В камере используется 3 МП сенсор CMOS, поддерживающий расширенный динамический диапазон. Она оснащена двумя мощными белыми и двумя инфракрасными источниками света. В результате этого девайс может снимать как днем, так и ночью. В Outdoor Camera AW300 заявлена поддержка интеллектуального ночного видения. Камера может похвастаться наличием датчика движения. При приближении к ней движущегося объекта она включает белый свет. Цветное изображение на мониторе передается камерой даже ночью.
Xiaomi представила 35-долларовую камеру наблюдения с 2K-разрешением
AW300 есть функция интеллектуального ограждения. В случае изменения изображения или появления силуэта человека в заданном участке владелец девайса сразу же об этом уведомляется путем отправки сообщения на смартфон. Устройство способно самостоятельно отгонять непрошеных гостей с помощью световых и звуковых предупреждений.
AW300 может похвастаться наличием встроенных динамиков и микрофонов. Последние способны записывать качественный звук на дистанции до семи метров. Корпус девайса отвечает требованиям IP66. Таким образом, дождь ей не страшен.
Камера Xiaomi Outdoor Camera AW300 оснащена внешней антенной Wi-Fi и интегрированным микрочипом безопасности. Изображение может передаваться как в локальное, так и в облачное хранилище.
По материалам:
sundries
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