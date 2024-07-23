Xiaomi представил 1500-сильный электрический спорткар (фото, видео) — Finance.ua
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Xiaomi представил 1500-сильный электрический спорткар (фото, видео)

Технологии&Авто
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Xiaomi представил 1500-сильный электрический спорткар (фото, видео)
Xiaomi представил 1500-сильный электрический спорткар (фото, видео)
На специальном мероприятии Xiaomi Auto представил мощную спецверсию своего первого электромобиля SU7. Новинка с приставкой Ultra находится в статусе концепта, но будет серийное продолжение, дебют которого запланирован на 2025 год.
Xiaomi представил 1500-сильный электрический спорткар (фото, видео)
Xiaomi SU7 Ultra выглядит агрессивнее базовой модели. Он получил полностью карбоновый кузов, позволивший снизить общую массу электрокара до 1900 кг, и специальный обвес, улучшающий аэродинамику. Можно отметить наличие расширенных крыльев, больших вентиляционных отверстий на капоте, большого заднего антикрыла, увеличенного переднего сплиттера и диффузор на корме. К тому же новинка больше стандартной версии модели.
Xiaomi представил 1500-сильный электрический спорткар (фото, видео)
Сообщается, что в длину Xiaomi SU7 Ultra достигает 5260 мм при колесной базе 3000 мм. Ширина и высота составляют 2064 и 1406 мм соответственно. Он оснащен тремя электромоторами, которые суммарно выдают 1548 л.с. мощности и позволяют спорткару разогнаться с места до «сотни» за 1,97 секунды, а от 0 до 200 км/ч всего за 5,97 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 350 км/ч.

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Еще SU7 Ultra оснастили высокопроизводительными шестипоршневыми тормозными суппортами AP Racing и гоночными тормозными колодками, способными выдерживать рабочие температуры более 800 градусов. Также у него спортивная подвеска. Тормозной путь от 0 до 100 км/ч составляет всего 25 метров. Xiaomi хочет установить рекорд Нюрбургринга с этим электрокаром.
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По материалам:
autocentre.ua
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