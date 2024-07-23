Xiaomi представил 1500-сильный электрический спорткар (фото, видео) — Finance.ua

Xiaomi представил 1500-сильный электрический спорткар (фото, видео) 23.07.2024, 01:54 — Технологии&Авто

Xiaomi представил 1500-сильный электрический спорткар (фото, видео)

На специальном мероприятии Xiaomi Auto представил мощную спецверсию своего первого электромобиля SU7. Новинка с приставкой Ultra находится в статусе концепта, но будет серийное продолжение, дебют которого запланирован на 2025 год.

Xiaomi SU7 Ultra выглядит агрессивнее базовой модели. Он получил полностью карбоновый кузов, позволивший снизить общую массу электрокара до 1900 кг, и специальный обвес, улучшающий аэродинамику. Можно отметить наличие расширенных крыльев, больших вентиляционных отверстий на капоте, большого заднего антикрыла, увеличенного переднего сплиттера и диффузор на корме. К тому же новинка больше стандартной версии модели.

Сообщается, что в длину Xiaomi SU7 Ultra достигает 5260 мм при колесной базе 3000 мм. Ширина и высота составляют 2064 и 1406 мм соответственно. Он оснащен тремя электромоторами, которые суммарно выдают 1548 л.с. мощности и позволяют спорткару разогнаться с места до «сотни» за 1,97 секунды, а от 0 до 200 км/ч всего за 5,97 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 350 км/ч.

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Еще SU7 Ultra оснастили высокопроизводительными шестипоршневыми тормозными суппортами AP Racing и гоночными тормозными колодками, способными выдерживать рабочие температуры более 800 градусов. Также у него спортивная подвеска. Тормозной путь от 0 до 100 км/ч составляет всего 25 метров. Xiaomi хочет установить рекорд Нюрбургринга с этим электрокаром.

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