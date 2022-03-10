Xiaomi, Oppo и Huawei вдвое сократили поставки в рф — Finance.ua

Xiaomi, Oppo и Huawei вдвое сократили поставки в рф
Китайские производители смартфонов Xiaomi, Oppo и Huawei сократили свои поставки в россию вдвое.
Об этом сообщает Financial Times. Поставки уменьшены из-за обвала рубля и западных санкций.
На китайские бренды приходится 60% российского рынка смартфонов.
Как утверждает издание, во избежание убытков нужно каждый день устанавливать новую цену на продукцию.
Российско-китайская торговля в прошлом году достигла рекордного уровня $146 млрд, при этом на Китай приходилось около 14% российского импорта, включая почти все электронные товары.
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