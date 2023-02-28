Xiaomi назвала смартфоны, которые скоро обновятся до MIUI 14 — Finance.ua

Xiaomi назвала смартфоны, которые скоро обновятся до MIUI 14
Вслед за анонсом смартфонов на выставке MWC 2023 компания Xiaomi поделилась новым списком смартфонов, которые стоят следующими в «очереди» за свежей оболочкой MIUI 14. В перечень вошли сразу 18 устройств брендов Xiaomi и Redmi.
В частности, новой версией прошивки компания порадует владельцев следующих гаджетов:
- Xiaomi 12 / 12 Pro / 12 Lite
- Xiaomi 12T / 12T Pro
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 11T / 11T Pro
- Xiaomi Mi 11 / Mi 11i / Mi 11 Ultra / Mi 11 Lite / Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 10 / 10 5G / 10 Pro
Стоит отметить, что список не окончательный и в ближайшее время компания дополнит его. Кроме того, обновление оболочки MIUI 14 не всегда означает переход устройства на Android 13. Развёртывание обновления будет проходить постепенно, начиная с первого квартала 2023 года.
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