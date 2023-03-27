Xiaomi достигла рекордной прибыли, несмотря на резкое падение телефонного бизнеса — Finance.ua
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Xiaomi достигла рекордной прибыли, несмотря на резкое падение телефонного бизнеса

Технологии&Авто
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Xiaomi достигла рекордной прибыли, несмотря на резкое падение телефонного бизнеса
Xiaomi достигла рекордной прибыли, несмотря на резкое падение телефонного бизнеса
Чистая прибыль Xiaomi Corp превзошла ожидания — в октябре — декабре 2022 года она составила 1,5 млрд юаней ($218 млн), что лучше, чем ожидали аналитики (800 млн юаней).
Об этом пишет Bloomberg.
Выручка за квартал составила 66 миллиардов юаней, сообщила компания в своем отчете в пятницу — аналитики прогнозировали 65 миллиардов юаней.
"Когда-то крупнейший производитель смартфонов в Китае, Xiaomi, отставала от конкурентов от Honor до Vivo по объемам поставок на внутренний рынок. Но усилия компании, направленные на диверсификацию своей продукции и инвестиций, помогли ей пережить период, на который повлияли китайские ограничения Covid Zero, вызванные их внезапной отменой.
Компания находится на пути к достижению своей цели — массового производства «умных» электромобилей в первой половине 2024 года", — говорится в сообщении.
Соучредитель Xiaomi, миллиардер Лей Цзюнь, определил приоритет выход на растущий сектор электромобилей и пообещал инвестировать миллиарды долларов в это дело. Фирма ведет переговоры с Beijing Automotive Group Co. о сотрудничестве в производстве электромобилей, поскольку она стремится выполнить обещание производить собственные автомобили до 2024 года.
Глобальные поставки смартфонов Xiaomi упали на 26,3% в четвертом квартале — самое резкое падение среди всех производителей — из-за снижения спроса во всем мире.
Тем не менее, 33,2 миллиона устройств, поставленных компанией за этот период, были достаточно хорошими, чтобы опередить местных конкурентов и сохранить за собой звание третьего в мире бренда смартфонов после Apple Inc. и Samsung Electronics Co, согласно данным исследовательской компании IDC.
По материалам:
Економічна Правда
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