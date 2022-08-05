Wizz Air анонсировала 15 новых маршрутов по Европе — Finance.ua
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Wizz Air анонсировала 15 новых маршрутов по Европе

Личные финансы
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Wizz Air анонсировала 15 новых маршрутов по Европе
Wizz Air анонсировала 15 новых маршрутов по Европе
Авиакомпания Wizz Air объявила о запуске новых авиарейсов. В частности, девять новых направлений — из Лондона.
По информации Wizz Air, запустят 15 новых рейсов, объединяющих Литву, Польшу, Румынию, Венгрию, Италию, Великобританию, Португалию, Иорданию, Марокко, Чехию, Эстонию и Египет.

Полный список новых рейсов:

  • Вильнюс (Литва) — Гренобль (Франция);
  • Варшава (Польша) — Мадейра (Португалия);
  • Будапешт (Венгрия) — Мадейра (Португалия);
  • Клуж-Напока (Румыния) — Перуджа (Италия);
  • Бухарест (Румыния) — Анкона (Италия);
  • Венеция (Италия) — Амман (Иордания);
  • Лондон-Лутон (Британия) — Таллин (Эстония);
  • Лондон-Лутон (Британия) — Прага (Чехия);
  • Лондон-Лутон (Британия) — Шарм-эль-Шейх (Египет);
  • Лондон-Лутон (Британия) — Хургада (Египет);
  • Лондон-Гатвик (Британия) — Шарм-эль-Шейх (Египет);
  • Лондон-Гатвик (Британия) — Верона (Италия);
  • Лондон-Гатвик (Британия) — Гренобль (Франция);
  • Лондон-Гатвик (Британия) — Марракеш (Марокко);
  • Лондон-Гатвик (Британия) — Агадир (Марокко).
Ознакомиться с подробным расписанием рейсов можно на сайте авиакомпании.
Забронировать и купить билеты на автобус, самолет или поезд можно с INFOBUS. Кстати, бронь на сайте — бесплатная. Попробуйте сами!

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По материалам:
visitukraine.today
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