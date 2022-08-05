Wizz Air анонсировала 15 новых маршрутов по Европе — Finance.ua

Wizz Air анонсировала 15 новых маршрутов по Европе Сегодня 19:48 — Личные финансы

Wizz Air анонсировала 15 новых маршрутов по Европе

Авиакомпания Wizz Air объявила о запуске новых авиарейсов. В частности, девять новых направлений — из Лондона.

По информации Wizz Air, запустят 15 новых рейсов, объединяющих Литву, Польшу, Румынию, Венгрию, Италию, Великобританию, Португалию, Иорданию, Марокко, Чехию, Эстонию и Египет.

Полный список новых рейсов:

Вильнюс (Литва) — Гренобль (Франция);

Варшава (Польша) — Мадейра (Португалия);



Будапешт (Венгрия) — Мадейра (Португалия);



Клуж-Напока (Румыния) — Перуджа (Италия);



Бухарест (Румыния) — Анкона (Италия);



Венеция (Италия) — Амман (Иордания);



Лондон-Лутон (Британия) — Таллин (Эстония);



Лондон-Лутон (Британия) — Прага (Чехия);



Лондон-Лутон (Британия) — Шарм-эль-Шейх (Египет);



Лондон-Лутон (Британия) — Хургада (Египет);



Лондон-Гатвик (Британия) — Шарм-эль-Шейх (Египет);



Лондон-Гатвик (Британия) — Верона (Италия);



Лондон-Гатвик (Британия) — Гренобль (Франция);



Лондон-Гатвик (Британия) — Марракеш (Марокко);



Лондон-Гатвик (Британия) — Агадир (Марокко).



Ознакомиться с подробным расписанием рейсов можно на сайте авиакомпании.

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