Wizz Air анонсировала 15 новых маршрутов по Европе — Finance.ua

Wizz Air анонсировала 15 новых маршрутов по Европе
Авиакомпания Wizz Air объявила о запуске новых авиарейсов. В частности, девять новых направлений — из Лондона.
По информации Wizz Air, запустят 15 новых рейсов, объединяющих Литву, Польшу, Румынию, Венгрию, Италию, Великобританию, Португалию, Иорданию, Марокко, Чехию, Эстонию и Египет.
Полный список новых рейсов:
- Вильнюс (Литва) — Гренобль (Франция);
- Варшава (Польша) — Мадейра (Португалия);
- Будапешт (Венгрия) — Мадейра (Португалия);
- Клуж-Напока (Румыния) — Перуджа (Италия);
- Бухарест (Румыния) — Анкона (Италия);
- Венеция (Италия) — Амман (Иордания);
- Лондон-Лутон (Британия) — Таллин (Эстония);
- Лондон-Лутон (Британия) — Прага (Чехия);
- Лондон-Лутон (Британия) — Шарм-эль-Шейх (Египет);
- Лондон-Лутон (Британия) — Хургада (Египет);
- Лондон-Гатвик (Британия) — Шарм-эль-Шейх (Египет);
- Лондон-Гатвик (Британия) — Верона (Италия);
- Лондон-Гатвик (Британия) — Гренобль (Франция);
- Лондон-Гатвик (Британия) — Марракеш (Марокко);
- Лондон-Гатвик (Британия) — Агадир (Марокко).
Ознакомиться с подробным расписанием рейсов можно на сайте авиакомпании.
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