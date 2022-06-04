WhatsApp с 10 июня перестанет запускаться на Android и iOS — Finance.ua

WhatsApp с 10 июня перестанет запускаться на Android и iOS

Администрация мессенджера WhatsApp регулярно внедряет разного рода нововведения, надеясь тем самым улучшить опыт пользователя и расширить аудиторию сервиса. Им уже пользуются более 2,5 млрд человек, а в будущем аудитория может увеличиться.

С использованием тех функциональных возможностей, которые встроены в это программное обеспечение, пользователи могут совершать голосовые звонки, отправлять текстовые сообщения, делиться местонахождением, звонить по видеосвязи, а вместе с тем совершать множество различных других действий, никоим образом себя при этом не ограничивая. Все это доступно бесплатно, но уже скоро владельцы многих телефонов лишатся доступа к этому ПО.

Технологии не стоят на месте, а постоянно улучшаются и совершенствуются. В результате, как следствие подобного положения дел, мессенджеру приходится отказываться от поддержки уже старых и устаревших программных решений. Именно поэтому с 10 июня 2022 года, то есть уже в следующую пятницу, пользоваться WhatsApp окажется никак нельзя на любых моделях смартфонов, независимо от их производителя, если на таковые установлена ​​очень устаревшая версия ОС.

По имеющимся данным, отключение коснется около 40–70 млн человек, использующих телефоны на базе операционных систем Android 5.0 Lollipop и iOS 10, а также каких-либо еще более старых. Поэтому следует, что большое количество пользователей упустят возможность использовать мессенджер.

Будущие изменения должны пойти в пользу безопасности мессенджера, потому что личные данные пользователей в каждой новой ОС защищены лучше, чем в предыдущей. Именно поэтому, отказываясь от поддержки старого и очень устаревшего ПО, разработчики защищают пользователей от утечек личных данных, кражи ценной информации и других неблагоприятных событий.

В случае, если на телефоне установлена ​​очень старая операционная система, с 10 июня после запуска мессенджера появляется сообщение со словами о необходимости обновить операционную систему для продолжения использования сервиса. Иначе, если этого не сделать, пользоваться мессенджером совсем будет невозможно, потому что такие действия окажутся недоступными.

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