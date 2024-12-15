Вышли «умные» часы с инновационными функциями для здоровья и сна — Finance.ua

Вышли «умные» часы с инновационными функциями для здоровья и сна
Китайская Rollme представила «умные» часы Hero M5 Ultra. Это устройство, объединяющее передовые технологии для улучшения сна и расширенный функционал для мониторинга здоровья по доступной цене. Главная фишка часов — функция улучшения сна.
Об этом пишет Gizmochina.
Какие функции имеют часы
Речь идет не просто о мониторинге — устройство использует технологию синхронизации мозговых волн, чтобы расслабить нервную систему и создать идеальные условия для отдыха.
Анализируя ритмы дыхания и сердцебиения, Rollme Hero M5 Ultra мягкими импульсами корректирует их, помогая бороться с бессонницей или частыми ночными пробуждениями.
Кроме этого, устройство получило уникальный массажный режим. В комплект с часами входят специальные массажные пластины и гель, помогающие снять мышечное напряжение.
Также Hero M5 Ultra умеет измерять уровень глюкозы в крови, частоту сердечных сокращений, АД и даже уровень мочевой кислоты.
Характеристики
Модель вышла с 1,43-дюймовым AMOLED-экраном. Корпус из нержавеющей стали имеет емкость 400 мАч — зарядки аппарата должно хватать на неделю.
Также устройство сертифицировано по стандарту IP68, что означает защиту от влаги и пыли.
Rollme Hero M5 Ultra оценено в 69 долларов или около 2800 грн. Набор содержит ремни, набор для сна, массажные пластыри и гель.
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