Вышли «умные» часы с инновационными функциями для здоровья и сна — Finance.ua

Вышли «умные» часы с инновационными функциями для здоровья и сна 15.12.2024, 00:09 — Технологии&Авто

Вышли «умные» часы с инновационными функциями для здоровья и сна, Фото: Rollme

Китайская Rollme представила «умные» часы Hero M 5 Ultra. Это устройство, объединяющее передовые технологии для улучшения сна и расширенный функционал для мониторинга здоровья по доступной цене. Главная фишка часов — функция улучшения сна.

Об этом пишет Gizmochina.

Какие функции имеют часы

Речь идет не просто о мониторинге — устройство использует технологию синхронизации мозговых волн, чтобы расслабить нервную систему и создать идеальные условия для отдыха.

Анализируя ритмы дыхания и сердцебиения, Rollme Hero M 5 Ultra мягкими импульсами корректирует их, помогая бороться с бессонницей или частыми ночными пробуждениями.

Кроме этого, устройство получило уникальный массажный режим. В комплект с часами входят специальные массажные пластины и гель, помогающие снять мышечное напряжение.

Также Hero M 5 Ultra умеет измерять уровень глюкозы в крови, частоту сердечных сокращений, АД и даже уровень мочевой кислоты.

Характеристики

Модель вышла с 1,43-дюймовым AMOLED-экраном. Корпус из нержавеющей стали имеет емкость 400 мАч — зарядки аппарата должно хватать на неделю.

Также устройство сертифицировано по стандарту IP68, что означает защиту от влаги и пыли.

Rollme Hero M 5 Ultra оценено в 69 долларов или около 2800 грн. Набор содержит ремни, набор для сна, массажные пластыри и гель.

УНІАН По материалам:

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