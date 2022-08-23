Выплаты по ОВГЗ превышают заимствования на 43,6 млрд грн — Finance.ua

Выплаты по ОВГЗ превышают заимствования на 43,6 млрд грн
В течение полномасштабной войны россии против Украины объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 43,6 млрд грн превышает объем привлеченных средств в государственный бюджет на аукционах по продаже ОВГЗ.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, в период с 24 февраля по 21 августа 2022 года сумма, направленная на погашение внутренних государственных облигаций, составила 131,8 млрд грн, 1,5 млрд дол. США и 0,2 млрд евро; сумма, поступившая в государственный бюджет от размещения новых долговых инструментов на внутреннем рынке — 98,7 млрд грн, 0,9 млрд дол. США и 0,4 млрд. евро.
Начиная с апреля объем полученных правительством средств на аукционах по продаже ОВГЗ был ниже суммы погашений по соответствующим инструментам.
В течение прошлой недели доходность по размещаемым на аукционах ОВГЗ не изменялась.
Самый большой по объему портфель соответствующих ценных бумаг удерживают банки — первичные дилеры.
На втором месте — портфель военных облигаций, сконцентрированный гражданами и бизнесом Украины. Он составляет 13,3 млрд грн (14,8% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне); 0,2 млрд дол. США (20,4% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. США); 0,1 млрд евро (51,4% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро).
В собственности нерезидентов находятся военные облигации на 1,4 млрд грн и 2 млн дол. США.
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