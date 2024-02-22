Выплаты мобилизованным: в каких городах и сколько выделяют денежной помощи новобранцам — Finance.ua

Выплаты мобилизованным: в каких городах и сколько выделяют денежной помощи новобранцам Сегодня 08:00 — Личные финансы

Выплаты мобилизованным: в каких городах и сколько выделяют денежной помощи новобранцам

Государство и органы местного самоуправления пытаются помимо принуждения разработать методы стимулирования для новобранцев, которые пополняют ряды Вооруженных сил Украины. К примеру, Львов из городского бюджета выплачивает добровольцам по 50 тыс. грн, Киев по 30 тыс., а Одесса по 20 тыс. грн.

Выплаты, которые предлагают органы местного самоуправления, не регламентируются государством и являются чисто добровольным решением соответствующего местного совета. Поэтому каких-то единых критериев относительно их размеров и являются ли они постоянными или одноразовыми, нет — все решают депутаты на местах.

Какие выплаты предлагают мобилизованным

Львов

Среди областных центров лидером размера такой выплаты является Львов — там она составляет 50 тысяч гривен. Однако такую ​​сумму получат только те, кто добровольно подпишет контракт с воинскими частями Десантно-штурмовых войск и морской пехотой.

Кроме того, во Львове существует «Комплексная программа социальной поддержки отдельных категорий граждан Львовской городской территориальной общины», согласно которой мобилизованные в ряды ВСУ с 2019 года получают по 25 тысяч гривен единовременной помощи. Так что можно отметить, что Льва является флагманом в этом вопросе.

Кроме того, известно, что в Бориславе на Львовщине также существует программа, согласно которой подписавшие контракт с ВСУ с 1 января 2024 будут получать по 20 тысяч гривен. В прошлом году она составила 10 тысяч.

Киев

В Киеве все мобилизованные получат по 30 тысяч гривен из городского бюджета. Для этого в нем запланировано 50 миллионов гривен. Эти выплаты касаются всех, кто мобилизовался с 1 декабря 2023 года.

Важно, что город не просто выделил средства, но совместно с ТЦК и СП разработал механизм, по которому эти деньги мобилизованные получат без дополнительной беготни — сразу после зачисления их в воинские части сумма в 30 тысяч гривен поступит на счет военнослужащего. Недавно в КГГА заявили, что, кроме мобилизованных, эти выплаты также получат те, кто подписал контракт с ВСУ на добровольной основе.

Одесса

В Одессе мобилизованным также не придется дополнительно обращаться в городской совет — здесь механизм выплаты тоже автоматический. Однако сумма денежной помощи несколько меньше, чем в Киеве, и составляет 20 тысяч гривен. Город рассчитывает, что мобилизованных в 2024 году будет одна тысяча, поэтому заложило в бюджет на эти расходы 20 миллионов гривен. Одесса, как и столица, решила платить всем — и мобилизованным, и контрактникам.

Чернигов

15 тысяч гривен. Об этом В Чернигове мобилизованные получат по. Об этом сообщил исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако: «Несмотря на ограниченные финансовые возможности после изъятия 960 млн НДФЛ, считаю поддержку армии обязанностью общины».

Полтава

В Полтаве также решили доплачивать своим жителям, мобилизованным в ряды ВСУ. Полтавчане будут получать по 10 тысяч гривен, однако за этими деньгами уже придется обращаться в органы социальной защиты населения с соответствующими заявлениями.

Кроме самого областного центра, в Полтавской области как минимум две общины — Сергеевская (Гадячский район) и Сенчанская (Миргородский район) — решили платить своим мобилизованным землякам по 50 тысяч гривен единовременной помощи.

Харьков

Что касается Харьковской области, то пока, как удалось выяснить, выплаты мобилизованным предусмотрены только в Богодуховской общине. Здесь их размер такой же, как и во Львове и в двух общинах соседней Полтавщины — 50 тысяч гривен. Касаются они всех мобилизованных, включая внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Богодуховской общине.

На это в бюджете предусмотрено 10 миллионов гривен, для получения средств необходимо обратиться в органы местного самоуправления общины с личным заявлением. В Богодухове также заложили в бюджет 200 тысяч гривен для помощи семьям или родителям пропавших без вести солдат — они получат единовременную выплату в 10 тысяч гривен на семью.

Другие города

Что касается других городов, то во многих из них продолжаются дискуссии о возможности выплат мобилизованным жителям и внесении изменений в местные бюджеты.

Также известно, что выплаты своим землякам в той или иной форме осуществляют общины ряда районов и небольших городов. Однако массовым это явление, к сожалению, не стало.

Напомним, в этом году на финансирование сектора безопасности и обороны было направлено 1,69 трлн грн — это практически все доходы страны, заложенные в бюджет на 2024 год. На выплаты военнослужащим в 2024 году предусмотрено 751,3 млрд грн. Согласно данным Министерства финансов, 14,3 млрд грн заложены в поддержку ветеранов.

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