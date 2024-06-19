Выплаты ко Дню Независимости 450−3100 грн: кто может получить — Finance.ua

Выплаты ко Дню Независимости 450−3100 грн: кто может получить Сегодня 08:00 — Личные финансы

Выплаты ко Дню Независимости 450−3100 грн: кто может получить

Единовременная выплата ко Дню Независимости Украины ветеранам войны и некоторым другим категориям граждан предусмотрена в размере от 450 до 3100 грн.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

450 грн — участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага;

650 грн — членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;

1 000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах содержания их родителей;

3 100 грн — лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы — 3 100 гривен; II группы — 2 900 гривен; III группы — 2 700 гривен.

Лицам, получающим пенсию/ежемесячное пожизненное денежное содержание, денежные выплаты будут назначаться в автоматическом режиме, без личного обращения в органы Пенсионного фонда Украины. Обращаем внимание

Лицам, которые не состоят:

на учете в органах Пенсионного фонда Украины в качестве получателей пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания судей в отставке;

на службе в силовых министерствах и ведомствах, в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, — пособие выплачивается по их обращениям в территориальные органы Пенсионного фонда Украины (сервисные центры) с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими личность, ее статус, номером текущего счета уполномоченного банка и т. д.

Как подать заявление

Как подать заявление на назначение ежемесячной выплаты за особые заслуги перед Родиной онлайн — на веб-портале е-услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua/ , — смотрите по ссылке https://t1p.de/sy527

Справка Finance.ua:

Порядок проведения единовременной денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», утвержден постановлением КМУ от 27.12.2023 № 1396 «Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях».

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.