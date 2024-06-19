Выплаты ко Дню Независимости 450−3100 грн: кто может получить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выплаты ко Дню Независимости 450−3100 грн: кто может получить

Личные финансы
29
Выплаты ко Дню Независимости 450−3100 грн: кто может получить
Выплаты ко Дню Независимости 450−3100 грн: кто может получить
Единовременная выплата ко Дню Независимости Украины ветеранам войны и некоторым другим категориям граждан предусмотрена в размере от 450 до 3100 грн.
Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
  • 450 грн — участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага;
  • 650 грн — членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;
  • 1 000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах содержания их родителей;
3 100 грн — лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;
лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы — 3 100 гривен; II группы — 2 900 гривен; III группы — 2 700 гривен.
Лицам, получающим пенсию/ежемесячное пожизненное денежное содержание, денежные выплаты будут назначаться в автоматическом режиме, без личного обращения в органы Пенсионного фонда Украины. Обращаем внимание
Лицам, которые не состоят:
  • на учете в органах Пенсионного фонда Украины в качестве получателей пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания судей в отставке;
  • на службе в силовых министерствах и ведомствах, в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, — пособие выплачивается по их обращениям в территориальные органы Пенсионного фонда Украины (сервисные центры) с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими личность, ее статус, номером текущего счета уполномоченного банка и т. д.

Как подать заявление

Как подать заявление на назначение ежемесячной выплаты за особые заслуги перед Родиной онлайн — на веб-портале е-услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua/, — смотрите по ссылке https://t1p.de/sy527.

Справка Finance.ua:

  • Порядок проведения единовременной денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», утвержден постановлением КМУ от 27.12.2023 № 1396 «Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях».
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

Кредит онлайн на карту 💰

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.