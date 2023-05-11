Выплата ветеранам войны: кто именно может получить и как оформить — Finance.ua

Выплата ветеранам войны: кто именно может получить и как оформить Сегодня 14:00 — Личные финансы

С 16 февраля 2023 года стартовал совместный проект Министерства по делам ветеранов Украины и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов войны. Подать заявления на пособие могут лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Об этом рассказывает главный юрист сектора «Харьковское бюро правовой помощи № 1» отдела бесплатной правовой помощи ХМЦ Анастасия Макеева.

Заявление на получение пособия подается через сайт eveteran.gov.ua. Далее следует перейти по ссылке «Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны». Пройти электронную идентификацию и аутентификацию, для этого требуется электронная подпись.

В заявлении указываются следующие сведения:

1) фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

2) пол;

3) дата рождения;

4) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (серия и/или номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, в случае когда лицо по своим религиозным убеждениям отказалось в установленном порядке от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеет соответствующую отметку в паспорте);

5) уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

6) сведения о задекларированном/зарегистрированном местожительстве (пребывании);

7) серия и/или номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;

8) контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты);

9) серия, номер, дата выдачи и истечение срока действия удостоверения личности с инвалидностью в результате войны;

10) группа инвалидности, дата установления инвалидности;

11) международный номер банковского счета IBAN, наименование банка.

Перед тем, как отправить заявление, следует повторно проверить свои данные и дать согласие на обработку и передачу данных о себе для получения пособия от международной организации.

Далее заявление будет направлено в Минветеранов, где верифицируют наличие статуса ветерана войны — лица с инвалидностью в результате войны (I или II группы) заявителя в Едином государственном реестре ветеранов войны. Если вы отвечаете этому критерию, тогда обезличенные данные заявителя в автоматическом режиме передаются Международной Федерации Общества Красного Креста и Красного Полумесяца и Общества Красного Креста Украины для принятия решения о назначении и последующей выплаты пособия в течение семи рабочих дней на указанный в заявлении банковский счет. Если нет, заявление будет отклонено.

Выплата пособия производится независимо от получения других видов помощи.

Также выплата пособия производится на банковский счет в размере 4000 гривен в месяц в течение четырех месяцев.

Размер полученного пособия не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи заявителя для всех видов социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством.

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Я і закон По материалам:

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