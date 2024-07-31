Выдача денег из касс банков за первое полугодие 2024 г. увеличилась (инфографика, причины) — Finance.ua

Выдача денег из касс банков за первое полугодие 2024 г. увеличилась (инфографика, причины) Сегодня 13:04 — Казна и Политика

Выдача денег из касс банков за первое полугодие 2024 г. увеличилась (инфографика, причины)

Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь — июнь этого года составил 1 307,6 млрд грн. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом пишет НБУ.

Выдача денег из касс банков за первое полугодие 2024 года также увеличилась (на 12,6%) и составила 1342,9 млрд грн.

Это обусловлено восстановлением экономической активности, чему способствовало, в частности повышение заработных плат и социальных выплат населения, сохранение стабильной ситуации на валютном рынке, умеренная инфляция.

Нацбанк реализует политику гибкого валютного курса с параллельным смягчением монетарной политики. За I полугодие 2024 г. учетная ставка была снижена с 15% до 13%. Накопившиеся структурные проблемы с финансированием бюджета и уменьшением финансовой поддержки от партнеров обусловливают постепенную девальвацию украинской гривны на протяжении 2024 года.

В то же время на увеличение объемов выдачи наличной гривны из касс банков повлияло желание населения сформировать определенный запас наличных денег, которые в условиях введения графиков отключения электроэнергии остаются доступным и быстрым платежным инструментом для осуществления розничных операций.

Наибольшие объемы наличных денег из касс в первом полугодии 2024 года банки традиционно выдавали (% от общего объема расходов):

по операциям клиентов с использованием платежных карт (85,1% от общего объема расходов);

для подкрепления операторов почтовой связи (4,0% общего объема расходов);

для покупки иностранной валюты у клиентов (3,2% от общего объема расходов).

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков были (% от общего объема поступлений):

торговая выручка (31,8% от общего размера поступлений);

операции клиентов с использованием платежных карт (23,6% от общего объема поступлений);

поступления от продаж иностранной валюты (17,6% от общего объема поступлений);

выручка от всех видов услуг (13,0% от общего объема поступлений). Объемы кассовых оборотов банков (как по поступлениям, так и расходам) за первое полугодие 2024 превышают в среднем почти на 14% показатели первого полугодия довоенного 2021 года, что свидетельствует о постепенном восстановлении экономической активности.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов не вмешивается в курсовую политику Национального банка Украины и воспринимает курс доллара к гривне таким, какой есть. Об этом в интервью заявил министр финансов Сергей Марченко. Отвечая на вопрос об увеличении доходов бюджета из-за роста курса доллара, Марченко сказал: «Вы считаете, что мы радуемся, что сегодня курс 42, а плачем завтра, что он 40? Нет, мы не реагируем на эти вещи, чтобы нас не обвиняли в том, что мы определенным образом создаем ожидания рынка. Мы воспринимаем те курсы, которые есть».

Экономика Украины демонстрирует признаки замедления на фоне сокращения финансовой помощи и мобилизационных процессов. В 2024 году ВВП Украины вырастет на 3,1% и 2,9% в 2025 г. На конец 2024 года курс будет составлять 42,5 грн/долл. и 45,2 грн/долл. к концу 2025 года.

В банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достичь 42,1 грн. Вечером 16 июля банки установили стоимость наличной американской валюты на среднем уровне 40,93/41,45 грн (покупка/продажа). Обменники — 41,04/41,56 грн.

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