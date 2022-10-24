ВВП Китая вырос на 3,9% — значительно медленнее цели правительства
Экономика Китая в третьем квартале года выросла на 3,9%, что превысило ожидания экономистов, но показывает существенное отставание от определенных китайским правительством целей.
Об этом сообщает Financial Times.
Китай также задержал публикацию данных по ВВП — предварительной датой публикации был вторник, 18 октября. Однако, в конце концов, статистика стала публичной через несколько дней после того, как Си Цзиньпин продлил свое правление на беспрецедентный третий срок на 20-м съезде партии Китая.
Хотя правительство не предоставило никаких объяснений задержки, этот шаг был расценен как попытка избежать отвлечения от события, которое происходит раз в пять лет и пересматривает верхние эшелоны Коммунистической партии.
Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увидеть темп роста на уровне 3,3%, что значительно ниже годового целевого показателя Китая в 5,5%. Такие темпы роста экономики являются самыми низкими для Китая за последние три десятилетия.
Китайская экономика борется с углублением кризиса на рынке недвижимости и последствиями пандемии.
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