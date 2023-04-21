Вторую пенсию в Украине могут ввести уже в 2023 году: кто получит — Finance.ua

Вторую пенсию в Украине могут ввести уже в 2023 году: кто получит Сегодня 08:00 — Личные финансы

Вторую пенсию в Украине могут ввести уже в 2023 году: кто получит

В Украине зарегистрировали новый законопроект о накопительных пенсиях. Согласно ему, «вторую пенсию» для украинцев по накопительной системе предлагается ввести уже в 2023 году. Первое время из зарплаты предлагают вычитать по 1% от суммы.

Законопроект зарегистрирован под № 9212. Его авторами стала группа народных депутатов во главе со «слугами народа» Давидом Арахамией и Галиной Третьяковой.

Документ предлагает введение обязательных пенсионных накоплений для работников, из которых в будущем будет выплачиваться «вторая пенсия». Участие для ФЛП (физлиц-предпринимателей) будет добровольным, а для всех остальных категорий работников до 55 лет — обязательным.

Размер накопительного взноса будет зависеть от заработной платы. В 2023 году — 1%, с 2024 года — 1,5%, с 2025 года — 2%. Также взносы будут дофинансироваться государством на паритетных началах — то есть сумма будет удваиваться за счет госбюджета.

На внедрение системы с момента утверждения законопроекта заложено всего три месяца. За это время Кабмин должен утвердить все необходимые правовые акты.

Главным отличием новой инициативы от предыдущих является создание Единого социального реестра вместо Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Предполагается, что новый реестр будет действовать на основе данных из реестров налогоплательщиков и сохранять персональную электронную карточку с личными данными. Ее предлагают хранить в течение всей жизни плательщика, а после его смерти — еще в течение 75 лет (если иное не предусмотрено законодательством).

В случае введения накопительного уровня пенсионной системы, солидарные пенсии отменять не будут. То есть обычные выплаты пенсионерам сохранятся, а накопленные в личном порядке средства будут только дополнением.

Как сообщали Українські Новини, 1 марта, несмотря на военное положение в Украине, состоялась ежегодная индексация пенсий. Выплаты повысили на 19,7% для 10,5 млн пенсионеров.

Между тем украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет могут рассчитывать на ежемесячные компенсационные выплаты в около 300-570 грн. Однако только при условии, что пенсии, которые они получают, меньше 10 340 грн.

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Українські Новини По материалам:

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