Всемирный экономический форум в Давосе заморозил отношения с россией — Finance.ua

Всемирный экономический форум в Давосе заморозил отношения с россией

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Всемирный экономический форум в Давосе заморозил отношения с россией

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе заморозил отношения с Россией и приостановил стратегическое партнерство с российскими бизнесменами.

Об этом сообщила Politico спикер ВЭФ Аманда Руссо.

«Мы не сотрудничаем ни с одним лицом, находящимся под санкциями, и заморозили все отношения с российскими организациями», — заявила изданию Руссо.

Как отмечается, ВЭФ будет соблюдать санкции США, ЕС и Швейцарии против России, что означает разрыв связей с российскими банками и нефтяными компаниями.

В то же время в ВЭФ оставляют для себя открытой возможность послужить мостом между Россией и Украиной, как только между странами закончится активный конфликт, пишет издание.

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