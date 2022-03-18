Всемирный банк выделил 100 млн долларов на стипендии украинским студентам — Finance.ua
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Всемирный банк выделил 100 млн долларов на стипендии украинским студентам

Сегодня 11:12Казна и Политика
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Всемирный банк и правительство Украины приняли решение об экстренной помощи в области высшего образования на 100 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Что это даст? Это позволит выплачивать академические стипендии для 172 тыс. студентов и социальные стипендии для 50 тыс. студентов.
«Благодаря новому компоненту совместного проекта Министерства образования и Всемирного банка „Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов“ предоставляется финансирование в размере почти 100 млн долларов для возмещения бюджетной программы правительства в секторе высшего образования», — говорится в сообщении.
Всемирный банк заявил, что продолжающееся российское вторжение в Украину принесло невыразимые страдания в украинские семьи, и многие семьи не могут поддерживать образование своих детей.
«Эти стипендиальные программы помогут студентам обеспечить свои основные потребности и услуги, в конечном итоге будут способствовать продолжению образовательного процесса и улучшению результатов обучения», — заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупап Банерджи.
На прошлой неделе Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил пакет финансирования для Украины под названием «Финансирование на восстановление в условиях чрезвычайной экономической ситуации в Украине», или «Свободная Украина».
На сегодня мобилизована банком финансовая поддержка достигла 1,025 миллиарда долларов. Она помогает правительству предоставлять критически важные услуги украинским гражданам, в частности, заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.
Это финансирование является частью пакета помощи Украины, который в ближайшие месяцы составит 3 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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