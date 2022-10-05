Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2023 году до 3,3% — Finance.ua

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2023 году до 3,3% Сегодня 07:12 — Казна и Политика

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2023 году до 3,3%

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году с 2,1% до 3,3%.

Об этом сообщается в обнародованном во вторник отчете Economic outlook.

Согласно ему, также улучшена оценка экономики текущего года: если в июне ВБ ожидал падения на 45,1%, то теперь — на 35%.

Кроме того, в отчете представлен прогноз роста ВВП на 2024 год — 4,1%.

«Ожидается, что рост возобновится в 2023 году, но останется слабым, а усилия по восстановлению наберут обороты до конца прогнозируемого периода», — отмечается в документе.

ВБ ожидает, что последствия войны будут отражаться за пределами краткосрочной перспективы, поскольку экономическая деятельность будет подорвана разрушением производственных мощностей, ущербом для пахотных земель и сокращением предложения рабочей силы, особенно если беженцы не вернутся. По мнению банка, это становится все более вероятным по мере того, как война становится все более опасной и затягивается, а беженцы налаживают свою жизнь в принимающих их странах.

Исходя из глобального предела бедности в размере $6,85 на человека в день (по ПКС 2017 года), прогнозируется, что бедность в Украине вырастет с 5,5% в 2021 году до 25% в 2022 году с высокими рисками ухудшения оценки, если ситуация с войной и энергетической безопасностью ухудшится. Кроме того, ожидается, что потери в обучении, вызванные пандемией, будут усилены войной, учитывая разрушение школ и срыв школьного обучения.

Для россии на этот год ВБ также улучшил оценку спада с 8,9% до 4,5%, однако ухудшил на следующий год с 2% до 3,6%, ожидая небольшого роста на 1,6% в 2024 году.

Как сообщалось, в этом году правительство ожидает спад ВВП на 33,2% и его рост в следующем году на 4,6%.

Нацбанк по итогам текущего года прогнозирует спад ВВП на 33,4% и его рост на 5,5% в 2023 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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