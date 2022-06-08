Всемирный банк сохранил прогноз падения ВВП Украины на 45,1% в 2022 — Finance.ua
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Всемирный банк сохранил прогноз падения ВВП Украины на 45,1% в 2022

Сегодня 12:41Казна и Политика
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Всемирный банк сохранил прогноз падения ВВП Украины на 45,1% в 2022 году.
Об этом свидетельствуют данные банка.
При этом в следующем году ожидается рост ВВП Украины на 2,1%, а в 2024 году — на 5,8%.
Падение ВВП россии в текущем году ожидается на уровне 8,9%, в следующем году — 2,2%, а в 2024 году ожидается рост на 2,2%.
Отмечается, что вторжение россии в Украину усилило замедление роста мировой экономики, вступающей в длительный период слабого роста и повышения инфляции.
Ожидается, что рост мировой экономики упадет с 5,7% в 2021 году до 2,9% в 2022 году, что значительно ниже 4,1%, как ожидалось в январе.
Этот темп будет колебаться в течение 2023-2024 годов, поскольку война в Украине нарушает деятельность, инвестиции и торговлю в ближайшей перспективе, отложенный спрос снижается, а фискальная и монетарная политика прекращается.
Война на Украине также привела к резкому росту цен на широкий спектр энергоносителей.
Более высокие цены на энергоносители снизят реальные доходы, повысят себестоимость производства, усилят финансовые условия и сдержат макроэкономическую политику, особенно в странах-импортерах энергии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українські Новини
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