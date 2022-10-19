Всемирный банк признал необслуживаемыми все выданные белорусские кредиты — Finance.ua
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Всемирный банк признал необслуживаемыми все выданные белорусские кредиты

Мир
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Всемирный банк признал необслуживаемыми все выданные белорусские кредиты
Всемирный банк признал необслуживаемыми все выданные белорусские кредиты
Всемирный банк признал необслуживаемыми все ранее выданные белорусские кредиты.
Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Это действие было осуществлено в соответствии с установленной процедурой Всемирного банка, согласно которой все кредиты, предоставленные стране или гарантированные ею, становятся неработающими, если платеж по любому кредиту просрочен более чем на шесть месяцев», — говорится в сообщении.
По данным Всемирного банка, на 14 октября 2022 года просроченные платежи беларуси составляли $68,43 млн. Основная сумма непогашенных Минском кредитов составляет $967 млн, или 0,42% от общей суммы непогашенных кредитов ВБ.
В апреле белорусские власти объявили, что будут выполнять обязательства перед Всемирным банком и ЕБРР в национальной валюте. 2 марта 2022 года Всемирный банк остановил все свои программы в беларуси. С мая 2020 года белорусам не был одобрен ни один новый кредит. Беларусь является членом Всемирного банка с 1992 года.
Напомним, главы МВФ и Всемирного банка предупредили о росте рисков глобальной рецессии на фоне замедления темпов роста развитых экономик, рекордной инфляции и повышения процентных ставок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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