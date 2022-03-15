Всемирный банк готовит для Украины еще почти $200 миллионов поддержки — Finance.ua
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Всемирный банк готовит для Украины еще почти $200 миллионов поддержки

Сегодня 12:14Казна и Политика
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Всемирный банк объявил о выделении почти 200 млн долларов дополнительного и перепрограммируемого финансирования на поддержку социальных услуг в Украине.
Об этом сообщается на сайте банка.
Отмечается, что эта сумма добавляется к 723 млн долларов, мобилизованных для Украины на прошлой неделе, из которых 350 млн долларов уже перечислены Украине. Это финансирование является частью пакета поддержки в размере 3 млрд долларов, о выделении которого Украине Группа Всемирного банка объявила ранее. Украина должна получить эти средства в ближайшие месяцы.
Общая сумма, мобилизованная Всемирным банком для Украины, сейчас составляет более 925 млн долларов.
«Война продолжает наносить серьезные человеческие потери и создает финансовые пробелы, которые ставят под угрозу возможности уязвимых слоев населения в Украине удовлетворять основные потребности. Эта быстрая поддержка поможет преодолеть эти пробелы во время чрезвычайной нестабильности, поскольку мы работаем над усилением поддержки региона», — сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.
По материалам: УНІАН
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