Время перемен и вдохновения: как не пропустить главную маркетинговую конференцию ROMI 2024 — Finance.ua

Время перемен и вдохновения: как не пропустить главную маркетинговую конференцию ROMI 2024 Сегодня 17:10

Время перемен и вдохновения: как не пропустить главную маркетинговую конференцию ROMI 2024

Заждались перемен? Они уже на пороге! Конференция ROMI, которая ежегодно собирает на одной локации креативных владельцев агентств, маркетологов, СММщиков, таргетологов и других специалистов в этой сфере, состоится уже совсем скоро — 4 октября.

Как будто хамелеон, маркетинг быстро адаптируется к изменениям и новым обстоятельствам, а потому надо успеть не выпустить из рук самые смелые стратегии. Именно о них будут говорить спикеры нынешнего мероприятия.

Эксперты поделятся опытом, бизнес-предложениями, сервисами и современными идеями, как вывести ваш бизнес на новый уровень. Среди спикеров будут только те люди, кто действительно это сделал. А потому — никакой теории вы не услышите, только советы, которые уже показали себя на практике.

Что готовит ROMI 2024?

Конференция ROMI — это целый день действенного и стратегического контента от экспертов, которые, возможно, точно так же, как и вы сейчас, работали над тем, чтобы сделать свой бизнес и карьеру сильнее.

Участники мероприятия получат не только полезные советы и доступ к инсайтам, но и вдохновение развиваться в маркетинге и использовать на практике новые инструменты, которые помогут удвоить размер продаж.

Темы докладов спикеров будут посвящены:

строительству бренда в целом и в онлайне;

упаковке продукта;

адаптации украинского маркетинга под современные вызовы;

ребрендингу;

работе с агентствами.

Это и многое другое вы сможете узнать, приобщившись к конференции. Вся информация от спикеров — это проверенные стратегии увеличения трафика, конверсий и продаж, точно работающих на практике.

Также офлайн-участие в мероприятии — это возможность встретить среди посетителей людей, преодолевших вызовы и препятствия, которые сегодня, возможно, преодолеете вы. В ходе нетворкинга вы сможете узнать об опыте коллег, пообщаться с маркетологами, SMM специалистами, таргетологами, креаторами и владельцами бизнеса, а также наладить контакты и партнерские отношения с теми, кто не остановился на своем пути и добился успеха.

Для кого эта маркетинговая конференция?

ROMI 2024 — это событие для экспертов по маркетингу, владельцев агентств, а также тех, кто работает или просто интересуется маркетингом.

Хотя конференция позиционирует себя как мероприятие для digital-маркетологов и бренд-менеджеров, ежегодно ее посещают СММники, таргетологи, копирайтеры, пиарщики, специалисты по диджитал-маркетингу (SMM, SEO и всех направлений, связанных с онлайн-продвижением), студенты и выпускники маркетинговых специальностей, работники маркетинговых и рекламных агентств, бизнес/маркетинг-аналитики и другие специалисты.

Посетить ROMI будет полезно также предпринимателям, которые строят маркетинговый или рекламный бизнес или хотят углубить свое понимание зачем им нужен маркетинговый отдел или как он должен работать.

Чтобы присоединиться к мероприятию, нужно позаботиться о билетах. Хорошая новость от организаторов — «ранние птички» смогут приобрести их по приятным ценам. Однако предложение действует только до 1 сентября включительно.

Стоимость билетов:

early bird — 4000 грн

полная стоимость — 6000 грн

Как стать партнером?

Подробные условия оговариваются индивидуально. Однако если вы хотите поделиться собственным опытом и бизнесом, предложениями, вы можете связаться с организаторами и выбрать один из вариантов взаимодействий.

Например, выступить как спикер или презентовать свои услуги бизнес-клиентам. Кстати, ROMI — это возможность всего за один день ощутимо расширить свою клиентскую базу.

Также можно присоединиться как традиционный спонсор и партнер. В таком формате вы можете рассказать о своем проекте в зонах стендов и нетворкинга, тем самым дополнительно поработав над узнаваемостью своего бренда.

Главное помнить, что во время быстрых перемен маркетинг ни секунды не стоит на месте. Поэтому, если хотите узнать что-то НОВОЕ, ГОРЯЧЕЕ и на самом деле ДЕЙСТВЕННОЕ, что прямо сейчас есть в маркетинге, ждем на ROMI 2024!

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