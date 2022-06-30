ВР предлагает ввести процентный вычет для поддержки неприбыльных организаций — Finance.ua

ВР предлагает ввести процентный вычет для поддержки неприбыльных организаций Сегодня 21:00 — Казна и Политика

В Раде зарегистрировано два законопроекта о введении с 1 января 2024 года механизма процентного отчисления для поддержки неприбыльных организаций.

Речь идет о таких проектах:

№ 7500 с изменениями в Налоговый кодекс;

№ 7501 с изменениями в Бюджетный кодекс.

В случае принятия они вступят в силу 1 января 2024 года.

Изменения в НКУ

Законопроект предлагает внести такие изменения в Налоговый кодекс.

1. Введение понятия «процентный вычет», которое означает часть НДФЛ, уплаченного за предыдущий налоговый (отчетный) год, которая не превышает установленный НКУ размер и может быть перечислена соответствующим налогоплательщиком в пользу одной или двух некоммерческих организаций в порядке и на условиях, определенных НКУ.

По новой ст. 178-1 НКУ плательщик налога вправе отчислить часть налога, уплаченного в течение или по результатам предыдущего налогового (отчетного) года, в пользу одной или двух неприбыльных организаций по собственному выбору.

Для целей этой статьи налогоплательщиком является физическое лицо-резидент, получающее доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы в соответствии с пп. 162.1.1. НКУ, а также ФЛП, доходы которого от осуществления хозяйственной деятельности облагаются налогом в соответствии со статьей 177 НКУ.

В случае отчисления части налога в пользу одной неприбыльной организации, часть налога, которая отчисляется, составляет 2% от суммы налога, уплаченного в течение или по результатам предыдущего налогового (отчетного) года.

В случае отчисления части налога в пользу двух некоммерческих организаций часть налога, которая отчисляется, составляет 1% от суммы налога, уплаченного в течение или по результатам предыдущего налогового (отчетного) года в пользу каждой неприбыльной организации соответственно.

2. Закрепление права налогоплательщика на возмещение вреда в случае безосновательного невключения или несвоевременного включения контролирующим органом данных заявления об осуществлении процентного отчисления в сводный расчет процентных отчислений.

3. Введение механизма процентного вычета путем подачи налогоплательщиком заявления в контролирующий орган. Налогоплательщик до 1 июня текущего налогового (отчетного) года должен подать в контролирующий орган по месту регистрации заявление об осуществлении процентного вычета в письменной или электронной форме.

4. Установление списка требований, которым должна отвечать неприбыльная организация для получения процентного отчисления.

Неприбыльная организация включается контролирующим органом в Реестр получателей процентного отчисления, если одновременно отвечает следующим требованиям:

создана и функционирует в соответствии с Законами «Об общественных объединениях» или «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», или «О свободе совести и религиозных организациях»;

включена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций в течение не менее одного года до дня подачи заявления о включении в Реестр получателей процентного отчисления;

не имеет задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию на дату подачи заявления о включении в Реестр получателей процентного вычета;

в случае получения процентного вычета в течение предыдущего налогового (отчетного) года — организацией представлен годовой отчет об использовании процентного вычета в составе отчета об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации;

в случае получения процентного вычета в течение предыдущего налогового (отчетного) года — процентный вычет использован в порядке, предусмотренном пп. 133.4.2 НКУ для использования доходов (прибылей) неприбыльной организации;

5. Определение порядка проверки контролирующим органом данных, указанных в заявлении плательщика, включение данных заявления в сводный расчет процентных отчислений и представление указанного расчета органу, осуществляющему казначейское обслуживание бюджетных средств.

Изменения в БКУ

Законопроект разработан с целью оптимизации бюджета и согласования норм БКУ с изменениями в налоговом законодательстве в связи с введением процентного механизма поддержки неприбыльных организаций.

В частности, предлагается внесение таких изменений в БКУ:

установить, что к расходам бюджета не относятся, в частности, процентный вычет части НДФЛ в пользу неприбыльных организаций;

определить, что Казначейство Украины ведет бухгалтерский учет всех поступлений Государственного бюджета Украины и по представлению (заключению) органов, контролирующих взимание поступлений бюджета, в частности, осуществляет процентный вычет части НДФЛ в пользу неприбыльных организаций;

установить, что органы, контролирующие взимание поступлений бюджета, подают ВРУ, Президенту Украины, КМУ, Счетной палате и Минфину не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, такие месячные отчеты (в отраслевом и территориальном разрезе и в разрезе источников доходов и форм собственности) отдельно относительно сводного бюджета Украины, государственного бюджета, в частности, о суммах процентного отчисления части НДФЛ в пользу неприбыльных организаций.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.