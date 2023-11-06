Впервые с лета 2022 года среди украинцев преобладают негативные потребительские настроения, — Центр экономической стратегии — Finance.ua
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Впервые с лета 2022 года среди украинцев преобладают негативные потребительские настроения, — Центр экономической стратегии

Личные финансы
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Впервые с лета 2022 года среди украинцев преобладают негативные потребительские настроения, — Центр экономической стратегии
Впервые с лета 2022 года среди украинцев преобладают негативные потребительские настроения, — Центр экономической стратегии
Исследование Центра экономической стратегии свидетельствует, что потребительские настроения и экономические ожидания граждан Украины впервые с лета 2022 стали негативными.
Об этом говорится в Трекере экономики Украины во время войны, опубликованном на сайте Центра экономической стратегии.

Потребительские ожидания

В октябре 2023 года индекс потребительских настроений украинцев Info Sapiens составил 79,9 пункта, то есть ухудшился от сентябрьского (83,3 пункта).
В Центре экономической стратегии объяснили, что если значение индекса меньше ста, то это свидетельствует о том, что среди граждан преобладают негативные потребительские настроения. Индекс включает в себя два показателя: индекс экономических ожиданий (102,3 в сентябре, 96,3 в октябре) и индекс текущего положения (54,7 в сентябре, 55,4 в октябре).
Инфографика: ЦЭС
Инфографика: ЦЭС
«Впервые с прошлого лета экономические ожидания украинцев стали негативными. Позитивные настроения на будущее, царившие с осени 2022 года и не ухудшавшиеся на протяжении всей зимы, постепенно иссякают», — говорится в сообщении.

Рынок труда

Как отметили в ЦЭС, несмотря на определенное оживление в начале октября, в последующие недели количество новых вакансий только уменьшалось. С мая этот показатель колеблется в диапазоне 70−80% от среднего уровня за 2021 год. Активность соискателей работы с мая медленно уменьшается, количество новых резюме пока ниже, чем в это время в прошлом году.
Инфографика: ЦЭС
Инфографика: ЦЭС
С начала полномасштабного вторжения Госстат не публикует данные о безработице. Исследовательское агентство Info Sapiens производит собственные оценки его уровня. Согласно им, в октябре 2023 года уровень безработицы составил 18,4%. Безработица растет второй месяц подряд. Прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденных экономить на еде — в октябре 2023 года составил 21,5%.
Инфографика: ЦЭС
Инфографика: ЦЭС
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По материалам:
Espreso.tv
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