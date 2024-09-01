Возрастут ли цены на недвижимость осенью: прогноз эксперта — Finance.ua
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Возрастут ли цены на недвижимость осенью: прогноз эксперта

Недвижимость
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Возрастут ли цены на недвижимость осенью: прогноз эксперта
Возрастут ли цены на недвижимость осенью: прогноз эксперта
Спрос на аренду сейчас достаточно высок, цены тоже выросли. Сохранится ли такая тенденция осенью или цены все же пойдут вверх, ответил эксперт по недвижимости.
По прогнозу эксперта Юрия Питы для 24 Канала, спрос на недвижимость возрастет в первой половине осени.

Активный спрос — стабильные цены

В начале осени рынок становится несколько активнее, ведь жилье, в частности, ищут студенты, у которых начинается учебный год. Если спрос не будет спадать, а будет активным, то цены будут оставаться стабильными.
Следует отметить, что на рынок будут влиять события на фронте, а также финансовые возможности населения. А возможность населения арендовать или покупать жилье зависит от ситуации на экономическом уровне, стабильного рынка труда, международной помощи и государственной поддержки сектора.
«Если спрос не будет активным, тогда ожидаем снижения цен», — прогнозирует резюмирует Юрий Пита.

Справка Finance.ua:

  • На стоимость квартиры и района для жизни, кроме удаленности от центра, в первую очередь, влияют состояние дома и год его застройки. Так, однокомнатная квартира на вторичном рынке в пригороде Киева дороже, чем на Троещине.
  • Самый дорогой район столицы — Печерский, медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке здесь составляет 107 000 долл., двухкомнатной — 173 000 долл., трехкомнатной — 295 000 долл.
  • Почти в три раза дешевле стоит трехкомнатная квартира на Троещине — 68 300 долл. Однокомнатная — 40 000 долл. (в 2,5 раза дешевле Печерска), а двухкомнатная — 54 700 долл. (более чем в три раза дешевле Печерска). Более того, Вишневое, Вышгород и Бровары также дороже Троещины. Подробная аналитика от ЛУН.
По материалам:
Телеканал 24
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