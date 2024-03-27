Вознаграждение в 30 тыс. гривен: кто из военных может получить средства — Finance.ua

Вознаграждение в 30 тыс. гривен: кто из военных может получить средства
В период военного положения государство гарантирует военным дополнительные выплаты. Речь идет и о «нашумевших» 30 тысячах гривен, которые в 2023 году отменили для всех находившихся в тылу военных. Следовательно, в этом году эти средства получают только некоторые военные.
Кому отменили вознаграждение в 30 тысяч
С 1 февраля 2023 года находящимся в тылу военным отменили вознаграждение в 30 тысяч гривен. Такое условие начисления надбавок продолжает действовать и в 2024 году.
Напомним, что ранее, согласно Постановлению № 168, на период военного положения все военнослужащие ВСУ, работники СБУ, разведки, Нацгвардии, пограничники, работники Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтранспорта, спасатели, спецслужбы НАБУ и полицейские ежемесячно дополнительно к зарплате получали премию в 30 тысяч гривен.
Читайте также: Зарплаты военных в 2024 году: все, что нужно знать
Впрочем, сегодня этот размер вознаграждения получают военные, которые выполняют непосредственно боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией россии.
Если простыми словами, это касается тех, кто подвозит боеприпасы, несет боевое дежурство
и т. д. Кроме того, это еще и доплаты силам противовоздушной обороны за дни, когда в небе есть вражеские ракеты или дроны.
Кто еще может получить вознаграждение
Было установлено, что выплата до 30 тысяч гривен начисляется следующим категориям:
- лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы чрезвычайных ситуаций,
- лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро,
- полицейским.
Важно! О возврате выплат этим категориям говорится в отдельном пункте законопроекта, где указано, что «выплачивается дополнительное вознаграждение в размере до 30 тысяч гривен пропорционально в расчете на месяц». То есть, это может быть как 0 гривен, так и 30 тысяч гривен, в зависимости от начисления.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Поделиться новостью