Вознаграждение в 30 тыс. гривен: кто из военных может получить средства — Finance.ua

Вознаграждение в 30 тыс. гривен: кто из военных может получить средства Сегодня 09:11 — Личные финансы

Вознаграждение в 30 тыс. гривен: кто из военных может получить средства

В период военного положения государство гарантирует военным дополнительные выплаты. Речь идет и о «нашумевших» 30 тысячах гривен, которые в 2023 году отменили для всех находившихся в тылу военных. Следовательно, в этом году эти средства получают только некоторые военные.

Кому отменили вознаграждение в 30 тысяч

С 1 февраля 2023 года находящимся в тылу военным отменили вознаграждение в 30 тысяч гривен. Такое условие начисления надбавок продолжает действовать и в 2024 году.

Напомним, что ранее, согласно Постановлению № 168 , на период военного положения все военнослужащие ВСУ, работники СБУ, разведки, Нацгвардии, пограничники, работники Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтранспорта, спасатели, спецслужбы НАБУ и полицейские ежемесячно дополнительно к зарплате получали премию в 30 тысяч гривен.

Впрочем, сегодня этот размер вознаграждения получают военные, которые выполняют непосредственно боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией россии.

Если простыми словами, это касается тех, кто подвозит боеприпасы, несет боевое дежурство и т. д. Кроме того, это еще и доплаты силам противовоздушной обороны за дни, когда в небе есть вражеские ракеты или дроны.

Кто еще может получить вознаграждение

Было установлено, что выплата до 30 тысяч гривен начисляется следующим категориям:

лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы чрезвычайных ситуаций,

лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро,

полицейским.

Важно! О возврате выплат этим категориям говорится в отдельном пункте законопроекта, где указано, что «выплачивается дополнительное вознаграждение в размере до 30 тысяч гривен пропорционально в расчете на месяц». То есть, это может быть как 0 гривен, так и 30 тысяч гривен, в зависимости от начисления.

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Телеканал 24 По материалам:

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