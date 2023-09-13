Воздушный суперкар: в США готовят роскошное летающее авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Воздушный суперкар: в США готовят роскошное летающее авто

Технологии&Авто
20
Воздушный суперкар: в США готовят роскошное летающее авто
Воздушный суперкар: в США готовят роскошное летающее авто
Американский стартап Leo Flight представил свой дебютный проект электрического летающего автомобиля Coupe. Его планируется запустить в производство с 2026 года.
Leo Coupe — нетипичное летающее авто. Если большинство из них создают для служб такси, то его позиционируют как персональное транспортное средство — своего рода летающий суперкар. Уже известна и стоимость — от 460 000 долларов.
Новый Leo Coupe действительно чем-то напоминает суперкары. У него стремительный обтекаемый дизайн с огромными крыльями спереди и сзади, а дверь поднимается вверх.
Воздушный суперкар: в США готовят роскошное летающее авто
Кабина Leo Coupe рассчитана на 3−4 человека и имеет большую площадь остекления. У нее роскошная внутренняя отделка, а оснащение охватывает проекционный дисплей, экраны в спинках сидений и подушки безопасности.
Leo Coupe будет полностью автономным, то есть владельцу не нужно получать лицензию пилота. На автопилоте он способен развить скорость до 320 км/ч, а запас хода составит около 400 км. Специально для летательного аппарата разрабатывают быструю беспроводную зарядку и готовят сеть зарядных станций.
Также предусмотрена функция автоматической стабилизации. При отказе моторов Leo Coupe может спланировать или раскрыть парашют и спуститься на землю.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.