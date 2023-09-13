Воздушный суперкар: в США готовят роскошное летающее авто — Finance.ua

Воздушный суперкар: в США готовят роскошное летающее авто Сегодня 03:34 — Технологии&Авто

Воздушный суперкар: в США готовят роскошное летающее авто

Американский стартап Leo Flight представил свой дебютный проект электрического летающего автомобиля Coupe. Его планируется запустить в производство с 2026 года.

Leo Coupe — нетипичное летающее авто. Если большинство из них создают для служб такси, то его позиционируют как персональное транспортное средство — своего рода летающий суперкар. Уже известна и стоимость — от 460 000 долларов.

Новый Leo Coupe действительно чем-то напоминает суперкары. У него стремительный обтекаемый дизайн с огромными крыльями спереди и сзади, а дверь поднимается вверх.

Кабина Leo Coupe рассчитана на 3−4 человека и имеет большую площадь остекления. У нее роскошная внутренняя отделка, а оснащение охватывает проекционный дисплей, экраны в спинках сидений и подушки безопасности.

Leo Coupe будет полностью автономным, то есть владельцу не нужно получать лицензию пилота. На автопилоте он способен развить скорость до 320 км/ч, а запас хода составит около 400 км. Специально для летательного аппарата разрабатывают быструю беспроводную зарядку и готовят сеть зарядных станций.

Также предусмотрена функция автоматической стабилизации. При отказе моторов Leo Coupe может спланировать или раскрыть парашют и спуститься на землю.

Фокус По материалам:

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