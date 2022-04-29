Отмечают, что вторжение спровоцировало резкий рост цен на сырьевые товары и усилило озабоченность по поводу продовольственной безопасности по всему региону. В результате ожидается, что в этом году экономический рост в регионе снизится до 3,8% (с 4,5% в 2021 году) и будет склонен к широкому спектру рисков.
Директор Африканского департамента МВФ Абебе Аэмро Селасси заявил, что шок на мировых товарных рынках усугубит инфляцию, ударит по наиболее уязвимым домохозяйствам региона, усилит отсутствие продовольственной безопасности, повысит уровень бедности и, возможно, усугубит социальную напряженность.