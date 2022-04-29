Война в Украине вызвала экономические проблемы в Африке — МВФ — Finance.ua
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Война в Украине вызвала экономические проблемы в Африке — МВФ

Сегодня 09:29Мир
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Война в Украине вызвала экономические проблемы в Африке — МВФВойна в Украине вызвала экономические проблемы в Африке — МВФ
Многообещающее восстановление Африки к югу от Сахары было нарушено войной россии против Украины.
Об этом сообщает Международный валютный фонд.
Отмечают, что вторжение спровоцировало резкий рост цен на сырьевые товары и усилило озабоченность по поводу продовольственной безопасности по всему региону. В результате ожидается, что в этом году экономический рост в регионе снизится до 3,8% (с 4,5% в 2021 году) и будет склонен к широкому спектру рисков.
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Директор Африканского департамента МВФ Абебе Аэмро Селасси заявил, что шок на мировых товарных рынках усугубит инфляцию, ударит по наиболее уязвимым домохозяйствам региона, усилит отсутствие продовольственной безопасности, повысит уровень бедности и, возможно, усугубит социальную напряженность.
По материалам: Слово і Діло
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