Война в Украине отбросила экономику россии на четыре года за один квартал — Bloomberg Сегодня 20:32 — Мир

Война в Украине отбросила экономику россии на четыре года за один квартал — Bloomberg

Вторжение российского диктатора владимира путина в Украину отбросило российскую экономику на четыре года назад за один квартал после нападения и поставило ее на путь одного из самых продолжительных спадов в истории.

Экономика россии, набиравшей обороты в начале 2022 года, во втором квартале стала сокращаться.

Валовой внутренний продукт в рф сократился впервые более чем за год, упав на 4,7% в годовом исчислении, согласно среднему прогнозу 12 аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Банк россии прогнозирует, что ВВП сократится на 7% этого квартала и, возможно, еще больше в последние три месяца года. По его оценкам, во втором квартале экономика сократилась на 4,3%.

Противостояние вокруг поставок энергоресурсов в Европу создает новые риски для экономики. Ежемесячное снижение добычи нефти начнется уже в августе, по данным Международного энергетического агентства, которое прогнозирует, что к началу следующего года добыча нефти в россии уменьшится примерно на 20%.

Факти По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.