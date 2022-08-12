Война в Украине отбросила экономику россии на четыре года за один квартал — Bloomberg — Finance.ua
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Война в Украине отбросила экономику россии на четыре года за один квартал — Bloomberg

Мир
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Война в Украине отбросила экономику россии на четыре года за один квартал — Bloomberg
Война в Украине отбросила экономику россии на четыре года за один квартал — Bloomberg
Вторжение российского диктатора владимира путина в Украину отбросило российскую экономику на четыре года назад за один квартал после нападения и поставило ее на путь одного из самых продолжительных спадов в истории.
Экономика россии, набиравшей обороты в начале 2022 года, во втором квартале стала сокращаться.
Валовой внутренний продукт в рф сократился впервые более чем за год, упав на 4,7% в годовом исчислении, согласно среднему прогнозу 12 аналитиков, опрошенных Bloomberg.
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Банк россии прогнозирует, что ВВП сократится на 7% этого квартала и, возможно, еще больше в последние три месяца года. По его оценкам, во втором квартале экономика сократилась на 4,3%.
Противостояние вокруг поставок энергоресурсов в Европу создает новые риски для экономики. Ежемесячное снижение добычи нефти начнется уже в августе, по данным Международного энергетического агентства, которое прогнозирует, что к началу следующего года добыча нефти в россии уменьшится примерно на 20%.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам:
Факти
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