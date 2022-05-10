Война в Украине и растущая инфляция — самые большие угрозы мировой финансовой системе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Война в Украине и растущая инфляция — самые большие угрозы мировой финансовой системе

Сегодня 21:02Казна и Политика
53
Фдереальная резервная система США больше не рассматривает пандемию коронавируса как самую большую угрозу мировой финансовой системе. Война рф в Украине и растущая инфляция сейчас являются наибольшими угрозами.
Об этом говорится в полугодовом отчете ФРС США о финансовой устойчивости, передает ABC News.
«Отчет не является экономическим прогнозом и не пытается предсказать следующий риск для финансовой системы. Но это освещает проблемы, которые беспокоят центральные банки», — пишет издание.
В ФРС заявили, что экономическая неопределенность выросла после предварительного отчета банка, а война в Украине стала значительной частью ухудшения. Банк также отметил значительные колебания цен на активы — от казначейских облигаций до акций — поскольку инвесторы переоценивают риски в условиях высокой инфляции.
«Инфляция была выше и устойчивее, чем ожидалось, даже до вторжения в Украину, а неопределенность относительно прогноза инфляции создает риски для финансовых условий и экономической деятельности», — говорится в отчете ФРС.
ФРС считает, что из-за «устойчивой высокой инфляции» центральные банки могут быть вынуждены начать быстрое повышение процентных ставок.
Это может угрожать финансовой нестабильностью из-за снижения объема производства, а также повышения стоимости заимствований для частных лиц и предприятий. Физлицам инфляция грозит потерей рабочих мест.
«Следующие неблагоприятные сюрпризы по поводу инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему», — отмечается в докладе.
По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.