Война в Украине и растущая инфляция — самые большие угрозы мировой финансовой системе

Сегодня 21:02 — Казна и Политика

Фдереальная резервная система США больше не рассматривает пандемию коронавируса как самую большую угрозу мировой финансовой системе. Война рф в Украине и растущая инфляция сейчас являются наибольшими угрозами.

Об этом говорится в полугодовом отчете ФРС США о финансовой устойчивости, передает ABC News.

«Отчет не является экономическим прогнозом и не пытается предсказать следующий риск для финансовой системы. Но это освещает проблемы, которые беспокоят центральные банки», — пишет издание.

В ФРС заявили, что экономическая неопределенность выросла после предварительного отчета банка, а война в Украине стала значительной частью ухудшения. Банк также отметил значительные колебания цен на активы — от казначейских облигаций до акций — поскольку инвесторы переоценивают риски в условиях высокой инфляции.

«Инфляция была выше и устойчивее, чем ожидалось, даже до вторжения в Украину, а неопределенность относительно прогноза инфляции создает риски для финансовых условий и экономической деятельности», — говорится в отчете ФРС.

ФРС считает, что из-за «устойчивой высокой инфляции» центральные банки могут быть вынуждены начать быстрое повышение процентных ставок.

Это может угрожать финансовой нестабильностью из-за снижения объема производства, а также повышения стоимости заимствований для частных лиц и предприятий. Физлицам инфляция грозит потерей рабочих мест.

«Следующие неблагоприятные сюрпризы по поводу инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему», — отмечается в докладе.

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