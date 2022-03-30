Волонтеры создадут эвакуационные хабы для беженцев в Западной Украине — Finance.ua

Волонтеры создадут эвакуационные хабы для беженцев в Западной Украине

Сегодня 10:45 — Недвижимость

Волонтеры создадут эвакуационные хабы для беженцев в Западной Украине

Волонтеры создадут эвакуационные хабы во Львовской области для украинцев, вынужденно покинувших свои дома.

Об этой инициативе рассказали в благотворительном фонде «У нас есть силы» и волонтерском проекте LeoStates.

Что это значит? Эвакуационный хаб — это временное безопасное убежище для 500-1000 человек одновременно. Согласно проекту, в таком хабе будет от 100 до 250 модулей на территории 1-3 га с рецепцией, медицинской станцией, Wi-Fi, прачечной, складом гуманитарной помощи.

Проживание в городке для переселенцев будет бесплатно. Важным элементом является обеспечение работой и обучением, а также обязательный доступ к магазинам, школам, детским садам.

Цель проекта проста и понятна, так как вследствие вторжения армии России многие украинцы остались без домов. Например, подсчеты агентства ООН по миграции свидетельствуют, что за первые четыре недели войны более 6,5 млн граждан вынужденно переехали в другие регионы Украины, прежде всего — в западные области.

Однако поиск безопасного и доступного временного жилья для переселенцев — большая проблема: взрослые, дети, пожилые люди вынуждены спать в не приспособленных для этого местах: в школах, на вокзалах и т.д.

Поэтому благотворительный фонд «У нас есть силы» вместе с единомышленниками в рамках волонтерского проекта LeoStates начал подготовительные работы во Львовской области, чтобы создать комфортный городок из модульных конструкций, в соответствии с требованиями ООН.

Что такое модульный дом? Это обособленное компактное меблированное жилье площадью 15 м2 с проведенным электричеством и туалетом (душ+туалет) для двоих или четверых человек. Апартаменты имеют оригинальный дизайн, быстро монтируются, устойчивы к морозам и жаре. Срок их эксплуатации — более 10 лет.

Волонтеры отмечают, что хабы будут созданы и развернуты в течение нескольких недель. Благодаря простоте и скорости монтажа такие дома представляют собой мировой стандарт для переселенцев. Стоимость одного оборудованного и подключенного к коммуникациям модуля на 4 чел. ~ €10 000.

При этом общая смета проекта составляет примерно €3 млн, а общий срок выполнения работ — около 2 месяцев.

Кто уже поддержал проект? Инициативу поддержали мэрии Жовквы и Николаева, Львовской области, предварительно согласовав земельные участки, которые будут выделены под создание городка.

Сейчас в режиме 24/7 проходит согласование окончательных нюансов по изготовлению и поставке модулей к месту установки. Также волонтеры призывают предпринимателей, организации и фонды поддержать эту инициативу и поучаствовать в финансировании и подарить украинцам теплое и комфортное временное жилье.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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