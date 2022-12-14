Volkswagen заявляет о снижении продаж электромобилей в Европе из-за роста цен на энергоносители — Finance.ua

Volkswagen заявляет о снижении продаж электромобилей в Европе из-за роста цен на энергоносители
Автопроизводитель Volkswagen заявил, что резкий рост цен на энергоносители навредил спросу на электромобили в Европе в последние месяцы, хотя рост в США помогает компенсировать замедление.
Об этом пишет Bloomberg.
Продажи электромобилей в Европе все еще растут, но сбились с пути, заявил журналистам генеральный директор подразделения компонентов VW Томас Шмалл.
По его словам, североамериканский рынок «развивается чуть быстрее, чем мы ожидали в последние месяцы», в результате таких стимулов, как закон о снижении инфляции в США.
Спрос в Европе возобновится в средне- и долгосрочной перспективе, ожидает Шмалл.
Доступность электромобилей остается ключевым вопросом, поскольку расходы на сырье и батареи остаются высокими, а потребители сталкиваются с высокими ценами на электроэнергию и инфляцией.
VW изучает альтернативные химические вещества для аккумуляторов, которые могут предложить меньшую эффективность, но более низкую стоимость в условиях роста цен на никель и кобальт. По словам Шмалла, альтернативы могут появиться на рынке уже в 2026 году", — пишет Bloomberg.
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