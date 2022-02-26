Volkswagen увеличила запас хода электромобилей ID.4 образца 2022 года — Finance.ua

Volkswagen увеличила запас хода электромобилей ID.4 образца 2022 года, vw.com
Volkswagen опубликовала обновлённые данные по запасу хода электромобилей ID.4 образца 2022 года в соответствии с оценкой Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Этот год для автопроизводителя прошёл не зря: практически по всем версиям электромобиля дальность хода выросла при тех же батареях на 82 кВт·ч и тех же электродвигателях.
Обновлённый заднеприводный ID.4 Pro получил запас хода в 448 км по версии EPA, что на 32 км больше модели 2021 года. Для заднеприводного Pro S данный показатель теперь составляет 428,8 км, что на 28,8 км больше прошлогоднего варианта.
Полноприводные модели Volkswagen ID.4 тоже увеличили запас хода, но прирост получился не столь значительным: AWD Pro образца 2022 года способен пройти до 401,6 км от полного заряда аккумулятора, а для AWD Pro S это 392 км. В сравнении с соответствующими моделями 2021 года запасы хода увеличились на 3,2 и 8 км соответственно.
Впрочем, одними только показателями дальности хода дело не обошлось: все электромобили Volkswagen ID.4 2022 года получили поддержку быстрой зарядки на 135 кВт — у прошлогодних моделей было только 125 кВт.
Покупателям новых моделей в США автопроизводитель предложил приятный бонус: неограниченное число бесплатных 30-минутных сессий быстрой зарядки в сети станций Electrify America на три года. Вместе с тем, все Volkswagen ID.4 2022 года подорожали на $765: RWD Pro стоит от $40 760, Pro S — от $45 260, AWD Pro — от $44 440, а AWD Pro S — от $48 940.