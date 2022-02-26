Volkswagen увеличила запас хода электромобилей ID.4 образца 2022 года — Finance.ua

Volkswagen увеличила запас хода электромобилей ID.4 образца 2022 года

Volkswagen увеличила запас хода электромобилей ID.4 образца 2022 года, vw.com

Volkswagen опубликовала обновлённые данные по запасу хода электромобилей ID.4 образца 2022 года в соответствии с оценкой Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Этот год для автопроизводителя прошёл не зря: практически по всем версиям электромобиля дальность хода выросла при тех же батареях на 82 кВт·ч и тех же электродвигателях.

Обновлённый заднеприводный ID.4 Pro получил запас хода в 448 км по версии EPA, что на 32 км больше модели 2021 года. Для заднеприводного Pro S данный показатель теперь составляет 428,8 км, что на 28,8 км больше прошлогоднего варианта.

Полноприводные модели Volkswagen ID.4 тоже увеличили запас хода, но прирост получился не столь значительным: AWD Pro образца 2022 года способен пройти до 401,6 км от полного заряда аккумулятора, а для AWD Pro S это 392 км. В сравнении с соответствующими моделями 2021 года запасы хода увеличились на 3,2 и 8 км соответственно.

Впрочем, одними только показателями дальности хода дело не обошлось: все электромобили Volkswagen ID.4 2022 года получили поддержку быстрой зарядки на 135 кВт — у прошлогодних моделей было только 125 кВт.

Покупателям новых моделей в США автопроизводитель предложил приятный бонус: неограниченное число бесплатных 30-минутных сессий быстрой зарядки в сети станций Electrify America на три года. Вместе с тем, все Volkswagen ID.4 2022 года подорожали на $765: RWD Pro стоит от $40 760, Pro S — от $45 260, AWD Pro — от $44 440, а AWD Pro S — от $48 940.

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