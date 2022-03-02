Volkswagen приостановит работу заводов в Германии — нет комплектующих из Украины

Volkswagen приостановит работу заводов в Германии — нет комплектующих из Украины

Автоконцерн Volkswagen вынужден приостановить выпуск машин на нескольких заводах в Германии из-за остановки поставок комплектующих из Украины после начала войны.

Сообщается, что автоконцерн создал рабочую группу, задача которой состоит в том, чтобы оценить риски и найти способы обеспечить бесперебойный выпуск машин.

На этой неделе крупнейший завод Volkswagen в Вольфсбурге работает в штатном режиме, однако, по прогнозам концерна, на следующей неделе, придется снизить объемы выпуска автомобилей, еще через неделю полностью прекратить производство.

Сбои поставки также скажутся на работе завода по выпуску грузовых автомобилей в Ганновере и предприятий, производящих автокомплектующие.

Ранее автоконцерн уже прекратил работу предприятий в Дрездене, а также Цвиккау, где выпускаются электромобили. В частности, там собирают модель ID.4, которую экспортируют в США.

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