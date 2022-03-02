Volkswagen приостановит работу заводов в Германии — нет комплектующих из Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Volkswagen приостановит работу заводов в Германии — нет комплектующих из Украины

Сегодня 18:19Технологии&Авто
218
Volkswagen приостановит работу заводов в Германии — нет комплектующих из УкраиныVolkswagen приостановит работу заводов в Германии — нет комплектующих из Украины
Автоконцерн Volkswagen вынужден приостановить выпуск машин на нескольких заводах в Германии из-за остановки поставок комплектующих из Украины после начала войны.
Сообщается, что автоконцерн создал рабочую группу, задача которой состоит в том, чтобы оценить риски и найти способы обеспечить бесперебойный выпуск машин.
На этой неделе крупнейший завод Volkswagen в Вольфсбурге работает в штатном режиме, однако, по прогнозам концерна, на следующей неделе, придется снизить объемы выпуска автомобилей, еще через неделю полностью прекратить производство.
Сбои поставки также скажутся на работе завода по выпуску грузовых автомобилей в Ганновере и предприятий, производящих автокомплектующие.
Ранее автоконцерн уже прекратил работу предприятий в Дрездене, а также Цвиккау, где выпускаются электромобили. В частности, там собирают модель ID.4, которую экспортируют в США.
По материалам: НВ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.