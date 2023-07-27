Volkswagen официально раскрыл стоимость сделки по продаже российского бизнеса — Finance.ua
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Volkswagen официально раскрыл стоимость сделки по продаже российского бизнеса

Фондовый рынок
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Немецкий автоконцерн Volkswagen Group продал свой российский бизнес, ООО «Фольксваген Груп Рус» и подконтрольные ему компании, российской «Арт-Финанс» за 125 миллионов евро.
Об этом говорится в отчетности компании за первое полугодие 2023 года.
Раньше сумму соглашения стороны не раскрывали.
Volkswagen Group объявил, что завершил продажу своих долей в российском бизнесе местному инвестору — «Арт-Финанс», которую поддерживает российский дилер «Авилон», в мае.
К «Арт-Финансу», кроме ООО «Фольксваген Груп Рус», перешли компании ООО «Фольксваген Компоненты и Сервис», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование».
О том, что стоимость продажи не превысит 125 млн евро, ранее писал российский «Интерфакс».
По материалам:
Економічна Правда
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