Volkswagen начал продавать свой самый дешевый электромобиль — Finance.ua

Volkswagen начал продавать свой самый дешевый электромобиль

Volkswagen начал продавать свой самый дешевый электромобиль, Фото: volkswagen-newsroom.com

Volkswagen официально объявил о возобновлении приема заказов на свой самый доступный электромобиль. Городской хэтчбек e-Up! Снова можно приобрести после 14-месячного перерыва.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Volkswagen свернул прием заказов на электрический e-Up! конце 2020 года. Немецкий автопроизводитель не справлялся с имеющимися заказами и сроки ожидания машин для клиентов растянулись на 14-16 месяцев. Производство электромобиля продолжалось в течение 2021 года и теперь после удовлетворения отложенного спроса вновь открывает возможность для предоплаты компактного электромобиля.

Фото: volkswagen-newsroom.com

82-сильный электродвигатель хэтчбека способен разогнать машину до 140 км/ч. Тяговая батарея вместимостью 32,2 кВт•ч обеспечивает запас хода на одном заряде до 260 км.

Цены на e-Up! в Европе стартуют с отметки в 26 895 евро. С момента своего дебюта в 2013 году VW продал более 80 000 единиц электрического E-Up! Городской электромобиль обновился в 2016 году и в 2019 получил новую батарею с увеличенным со 160 до 260 км запасом хода.

Фото: volkswagen-newsroom.com

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