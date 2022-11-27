Volkswagen может отказаться от одной из самых популярных своих моделей — Finance.ua

Volkswagen может отказаться от одной из самых популярных своих моделей 27.11.2022, 00:18 — Технологии&Авто

Компактный Volkswagen Polo остается популярным и массовым, однако в условиях новых эко-норм его выпуск может оказаться нерентабельным.

В Volkswagen рассматривают возможность отказаться от модели Polo. Массовый хэтчбек В-класса может быть снят с производства к 2025 году. Об этом стало известно изданию Autocar.

Нынешний Volkswagen Polo — достаточно удачная модель, и спрос на нее остается достаточно высоким. Однако вскоре производство хэтчбека может оказаться нерентабельным.

Во всем виноваты строгие эко-нормы Евро-7, которые должны вступить в силу с 2025 года. СЕО Volkswagen Томас Шефер заявил, что они сделают бензиновые и дизельные автомобили более дорогими примерно на 3000-5000 евро — необходимо будет установить недешевое оборудование.

Больше всего от введения Евро-7 пострадают именно недорогие модели типа Volkswagen Polo, ведь для них такое увеличение в цене будет ощутимее, чем для более дорогих авто. Кстати, по этой причине снимают с производства и Ford Fiesta.

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Фокус По материалам:

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