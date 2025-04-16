Военные ВСУ смогут самостоятельно назначать получателей их выплат на случай плена — Finance.ua
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Военные ВСУ смогут самостоятельно назначать получателей их выплат на случай плена

Личные финансы
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Кабинет министров 15 апреля принял постановление, предложенное Министерством обороны, определяющее новые правила денежного довольствия для военнослужащих.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, пишет flot2017.
Теперь каждый военный имеет право самостоятельно назначить лицо, которое будет получать его денежное обеспечение в случае плена. Для этого необходимо составить соответствующее распоряжение, заверенное командиром или нотариусом. Оригинал документа будет храниться в личном деле военнослужащего.
Изменения касаются военных, находящихся в плену, являющихся заложниками, интернированных в нейтральных странах или считающихся пропавшими без вести.
Кроме того, нововведение предполагает улучшение доступа территориальных центров комплектования к данным государственных реестров, что позволит более оперативно определять лиц, имеющих право на денежную помощь.
По материалам:
Finance.ua
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