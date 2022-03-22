Военные облигации уже приобрели 2 тысячи граждан и предприятий Украины, — НБУ — Finance.ua
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Военные облигации уже приобрели 2 тысячи граждан и предприятий Украины, — НБУ

Сегодня 16:33Казна и Политика
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Национальный банк начинает публикацию статистики депозитария НБУ по операциям с военными облигациями на еженедельной основе.
Об этом сообщают в НБУ.
За три недели с начала полномасштабного нападения российской федерации на нашу страну Министерство финансов Украины провело семь аукционов по продаже военных облигаций, благодаря которым в государственный бюджет по состоянию на 21 марта 2022 года привлечено более 20 млрд грн и почти 12 млн дол. США. Соответствующие аукционы проводятся каждую неделю.
Крупнейший портфель военных ОВГЗ сегодня сконцентрирован среди банков — первичных дилеров. В то же время, запустился и вторичный рынок для распространения облигаций среди всех желающих.
На 21 марта более 2 тыс. граждан и представителей украинского бизнеса стали собственниками военных ОВГЗ на сумму почти 4 млрд грн. и 742 тыс. дол. США, поддержав таким образом финансовую устойчивость Украины.

Как купить ОВГЗ через Приват24

В целом, после запуска вторичного рынка военных ОВГЗ объем торгов превысил 6 млрд грн. Сделки заключаются как на внебиржевом, так и на биржевом рынках.
Национальный банк приветствует такую активность со стороны участников рынков капитала и поощряет и далее укреплять финансовый фронт Украины.
Также депозитарий Национального банка продолжает обеспечивать постоянное функционирование «линка» с международным депозитарием Clearstream и работает над расширением его функционала. Это позволяет нерезидентам из любого уголка мира покупать военные облигации и поддерживать Украину.

Справка Finance.ua:

После введения военного положения Кабинетом Министров Украины принято решение о выпуске военных облигаций.
Военные ОВГЗ призваны аккумулировать средства для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины и стабилизировать финансы государства в условиях военного положения.
Депозитарий Национального банка обеспечивает размещение, учет и обслуживание обращения военных ОВГЗ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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