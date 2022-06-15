Военные облигации: Минфин привлек на аукционе 5,45 миллиарда — Finance.ua

Военные облигации: Минфин привлек на аукционе 5,45 миллиарда

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Военные облигации: Минфин привлек на аукционе 5,45 миллиарда

По результатам проведенного 14 июня аукциона ОВГЗ, Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет 5,45 млрд грн по курсу НБУ.

Об этом министерство сообщает на своем сайте.

Размещенные бумаги:

54,6 млн евро — под 2,5% с погашением 15 июня 2023 года;

134,1 млн грн — под 11,5% с погашением 25 октября 2023 года;

13,2 млн грн — под 10% с погашением 11 января 2023 года;

190,8 млн грн — под 9,5% с погашением 7 сентября 2022 года;

3,45 млрд грн — под 9,5% с погашением 10 августа 2022 года.

Напомним, по результатам проведенного 7 июня аукциона ОВГЗ, Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет только 810 млн грн по курсу НБУ.

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