Военные облигации: Минфин привлек на аукционе 5,45 миллиарда — Finance.ua

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Военные облигации: Минфин привлек на аукционе 5,45 миллиарда

Сегодня 12:26Фондовый рынок
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Военные облигации: Минфин привлек на аукционе 5,45 миллиардаВоенные облигации: Минфин привлек на аукционе 5,45 миллиарда
По результатам проведенного 14 июня аукциона ОВГЗ, Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет 5,45 млрд грн по курсу НБУ.
Об этом министерство сообщает на своем сайте.

Размещенные бумаги:

  • 54,6 млн евро — под 2,5% с погашением 15 июня 2023 года;
  • 134,1 млн грн — под 11,5% с погашением 25 октября 2023 года;
  • 13,2 млн грн — под 10% с погашением 11 января 2023 года;
  • 190,8 млн грн — под 9,5% с погашением 7 сентября 2022 года;
  • 3,45 млрд грн — под 9,5% с погашением 10 августа 2022 года.
Военные облигации: Минфин привлек на аукционе 5,45 миллиарда
Напомним, по результатам проведенного 7 июня аукциона ОВГЗ, Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет только 810 млн грн по курсу НБУ.

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По материалам: Мінфін.com.ua
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