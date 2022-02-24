Военное положение в Украине: что делать водителям в случае ДТП — Finance.ua

Военное положение в Украине: что делать водителям в случае ДТП

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Военное положение в Украине: что делать водителям в случае ДТП

В Национальной полиции Украины рассказали, что делать водителям, попавшим в ДТП в условиях военного положения.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил , что все подразделения патрульной полиции сейчас направлены на помощь гражданам.

«Стабилизация дорожного движения, помощь в эвакуации, помощь специальным службам. Максимальный контроль ситуации», — говорится в сообщении.

В случае ДТП — фотографируйте машины и повреждения и быстро убирайте авто с дороги. Оформляйте европротокол, если оно действительно стоит того... но авто убирайте с дороги сразу. Это очень важно. Напомним, что Верховная рада Украины утром 24 февраля на внеочередном заседании — фотографируйте машины и повреждения и быстро убирайте авто с дороги. Оформляйте европротокол, если оно действительно стоит того... но авто убирайте с дороги сразу. Это очень важно. Напомним, что Верховная рада Украины утром 24 февраля на внеочередном заседании ввела военное положение.

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