Военное положение в Украине: что делать водителям в случае ДТП — Finance.ua
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Военное положение в Украине: что делать водителям в случае ДТП

Сегодня 11:01Личные финансы
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Военное положение в Украине: что делать водителям в случае ДТПВоенное положение в Украине: что делать водителям в случае ДТП
В Национальной полиции Украины рассказали, что делать водителям, попавшим в ДТП в условиях военного положения.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что все подразделения патрульной полиции сейчас направлены на помощь гражданам.
«Стабилизация дорожного движения, помощь в эвакуации, помощь специальным службам. Максимальный контроль ситуации», — говорится в сообщении.
В случае ДТП — фотографируйте машины и повреждения и быстро убирайте авто с дороги. Оформляйте европротокол, если оно действительно стоит того... но авто убирайте с дороги сразу. Это очень важно. Напомним, что Верховная рада Украины утром 24 февраля на внеочередном заседании ввела военное положение.
По материалам: Finance.UA
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