Во время войны не уезжали из страны 72% украинцев — Finance.ua
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Во время войны не уезжали из страны 72% украинцев

Личные финансы
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Во время войны не уезжали из страны 72% украинцев
Во время войны не уезжали из страны 72% украинцев
После начала полномасштабного вторжения рф 24 февраля 2022 года 72% украинцев не покидали пределы страны.
Об этом на пресс-конференции в Киеве 15 февраля сообщил директор Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, презентуя результаты исследования «Правовая защита пострадавших от военных преступлений россии».
Как сообщил Антипович, по данным исследования, 16% опрошенных украинцев сменили место жительства с 24 февраля, 12% — уезжали, но уже вернулись домой. 72% не меняли свое место проживания.
Половина выехавших планируют возвращаться домой только после окончания войны. 10% планируют возвращение в ближайшее время, 23% — еще пережидают, 11% — не планируют возвращаться домой.
Среди жителей территорий, близких к боевым действиям (юго-восток), две трети сегодня проживают вне своих домов.
Во время войны не уезжали из страны 72% украинцев
«37% киевлян уже вернулись домой», — добавил он.
Как отмечается в исследовании, подавляющее большинство опрошенных (87%) не меняли место жительства в связи с обстрелами инфраструктуры, 8% — уехали и проживают вне дома по этой причине, 5% — выезжали и уже вернулись.
Во время войны не уезжали из страны 72% украинцев
Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.
Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонное интервью с использованием компьютера). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 23-26 декабря 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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