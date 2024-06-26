Во Львове запускают бесплатную пересадку в общественном транспорте: как это будет работать — Finance.ua

Во Львове запускают бесплатную пересадку в общественном транспорте: как это будет работать Сегодня 17:20 — Личные финансы

Во Львове запускают бесплатную пересадку в общественном транспорте: как это будет работать

Во Львове с 1 июля будут тестировать бесплатную пересадку в общественном транспорте. Речь идет о возможности пересадки на другой автобус, трамвай или троллейбус в течение 40 минут после первой валидации без дополнительной оплаты.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

Такая услуга будет доступна для владельцев городской карты ЛеоКарт. За все валидации, совершенные в пределах 40 минут, пассажир заплатит за одну — 13 грн. Все пересадочные поездки следует обязательно регистрировать в каждом транспортном средстве.

Как это будет работать

Пассажир заходит в любой транспорт, валидируется и в течение 40 мин может пересесть в следующее транспортное средство.

Зайдя в другой автобус, трамвай или троллейбус, вы снова должны приложить свою ЛеоКарт, но средства вам спишутся как за одну поездку. То есть все поездки зарегистрированы не позднее, чем через 40 минут после первой валидации в первом транспортном средстве, будут тарифицироваться как одна и будут стоить всего 13 гривен.

Нет ограничений, сколько пересадок физически вы сделаете, главное успеть сделать это до 40 минут.

Как пассажирам знать точное время, когда они совершили первую валидацию

Пассажир может проверить время валидации через валидатор в салоне транспортного средства.

Для этого на валидаторе нажмите «Информация о билете» и приложите ЛеоКарт к считывателю в нижней части устройства. На экране валидатора появится информация о времени регистрации поездки.

Как будут списывать средства за пересадочные поездки

Технически денежные средства резервируются за каждую валидацию. К примеру, если человек совершил три пересадки в пределах 40 минут, на счету ЛеоКарт зарезервирует 39 грн. Но во время вечернего клиринга система подведет итоги всех поездок в общественном транспорте и если пассажир успел сменить общественный транспорт до 40 минут, то со счета спишет всего 13 гривен.

Актуальный баланс отображается на следующий день. Поэтому на следующий день при проверке баланса своей ЛеоКарт человек увидит, что за все пересадочные поездки, совершенные в пределах 40 минут, у него списало всего 13 гривен.

Справка Finance.ua:

полгода назад во всем общественном транспорте Львова была введена безналичная оплата проезда;

сегодня во Львове действуют единые тарифы на проезд в городском транспорте. Стоимость одной поездки в городских автобусах, трамваях и троллейбусах зависит от избранного пассажиром способа оплаты и составляет: 13 грн — при оплате транспортной картой ЛеоКарт, 15 грн — при оплате банковской картой или устройством с NFC, 20 грн — при оплате наличными у водителя и 6,5 грн — для студентов при оплате студенческой транспортной картой ЛеоКарт.



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